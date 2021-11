Skader er væltet ned over landsholdet de seneste uger, og det vil tilsyneladende ingen ende tage.

For Jens Stryger Larsen har nemlig pådraget sig en mindre skade efter fredagens kamp mod Færøerne i Parken, og han er derfor ikke til rådighed for det danske landshold, der mandag møder Skotland i den sidste kamp i VM-kvalifikationen.

Det fortæller landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde søndag aften.

»Jens Stryger er ikke med mod Skotland,da han har fået en mindre skade, og han kunne ikke tage med, så han er ude,« lyder det fra Hjulmand.

Det danske landshold er siden trupudtagelsen for snart to uger siden været massivt ramt af afbud til de sidste to VM-kvalifikationskampe grundet skader eller sygdom.

I forvejen må Danmark derfor undvære adskillige andre spillere til kampen mod skotterne.

Det drejer sig blandt andre om Joachim Andersen, Pierre-Emile Højbjerg, Robert Skov og Jonas Wind, der også er ude med skader.

Sidstnævnte blev lørdag erstattet af Slavia Prag-spilleren Alexander Bah.

Desuden har Brentford-stjernen Christian Nørgaard karantæne efter for mange gule kort i VM-kvalifikationen.

Danmark møder mandag aften Skotland på udebane i den sidste gruppekamp. Kasper Hjulmand har for længst sikret førstepladsen, ligesom Skotland også er sikker på at blive toer i gruppen.

Du kan følge kampen live her på bt.dk fra klokken 20.45.