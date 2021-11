Det fynske målmandsikon Lars Høgh har i tre år kæmpet en forbilledlig kamp mod en cancerdiagnose, hvor han fra start af har haft oddsene imod sig.

Han har allerede lavet flere vilde comebacks mod sygdommen. Og nu er der igen brug for Høghs mirakler.

I et længere interview med Fyens Stiftstidende kigger Lars Høgh tilbage på sit liv, men vender også sin nuværende sygdomssituation, der nu desværre har udviklet sig i den forkerte retning.

Forleden tog han en alvorlig samtale med overlægen på Odense Universitets Hospital. Her bad målmandslegende om et klart svar. Og det var en hård besked, som lægen kom med – fortæller Lars Høgh.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Vi taler ikke år men måneder, Lars. Men du har jo snydt os før, og det kan du gøre igen. Dit svar er lige så godt som mit.«

Lars Høgh meddelte i sidste uge, at hans krop ikke kan tåle mere kemobehandling, og han modtager derfor nu i stedet livsforlængende behandling. I interviewet med Fyens Stiftstidende fortæller han, at han har tålt mere kemo end nogen anden med hans diagnose på hospitalet i Odense.

Den 62-årige – usædvanligt vellidte – målmandstræner for landsholdet har kæmpet kampen mod kræften i bugspytkirtlen med et imponerende overskud og en taknemmelighed over livet, han har levet.

»Det første, jeg sagde til min familie, var, at hvis jeg skal herfra nu, skal I bare vide, jeg har haft et pisse godt liv. Det giver også dem noget ro. Det er ærligt, og jeg mener det. Jeg har oplevet så mange fede ting, fortalte Lars Høgh forleden i et interview med 21 Søndag på DR.

Han fik i 2018 stillet kræftdiagnosen, som gav ham syv procents chance for overlevelse. Men de syv procent var også lig med håb for Lars Høgh, der i første omgang lykkedes med at slå sygdommen tilbage med kemp og operation.

Siden har det været en bølgebevægelse med tilbagefald og comebacks. Og han har taget det hele med oprejst pande.

»Enhver situation har en mørk og en lys side, og jeg ser rigtig meget på den lyse side. Jeg var ikke bange for at dø eller at skulle igennem det, der skal til for, at jeg kan blive rask,« sagde han til TV 2, kort efter at have fået stillet diagnosen.

Lars Høgh udkommer i den kommende uge med bogen 'Der er antal på alt', hvor han blandt andet fortæller om sin kamp mod sygdommen.