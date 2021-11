Den danske målmandstræner og tidligere topmålmand med otte landskampe på cv'et kæmper lige nu en brav kamp mod kræft.

I sommeren 2018 fik han konstateret kræft i bugspytkirtlen. En sygdom, han troede, han havde besejret året efter, men som ad flere omgange er vendt tilbage i den fynske krop.

I forlængelse af hans bogudgivelse i den kommende uge har 21 Søndag lavet et interview med Lars Høgh om kampen mod den forfærdelige sygdom og de tanker og ting, som følger med sygdommen.

Blandt andet det for mange ømtålelige emne død er noget, Lars Høgh og familien har måttet tage stilling til, selvom det kan være svært.

»Jeg bliver nogle gange lige nødt til at gå ind ad den mørke dør (døden, red.) og se, hvad der er derinde. Der er nogle praktiske ting i forhold til min familie, som vi bliver nødt til at have styr på,« siger Lars Høgh i interviewet og fortsætter.

Han fortæller samtidig, at han har fortalt sin familie, at hvis han dør nu, så skal de vide, at han har haft et fantastisk liv.

Lars Høgh er lige nu i en tilstand, der gør, at han ikke kan modtage mere kemobehandling. Hans krop er for svækket.

Men selvom situationen lige nu ikke er for god for den behagelige fynbo, så tror han selv på, at han kan vinde kampen over den forfærdelige sygdom.

»Mit mantra er, at jeg ser for mig, at jeg står i min opvarmningstrøje fra Madrid-kampen i '94 på træningsbanen i enten Brøndby eller på landsholdet. Det er et mål, jeg har,« siger Lars Høgh.

Den omtalte Madrid-kamp, Lars Høgh henviser til, er senere blevet døbt 'Miraklet i Madrid'. OB vandt ganske overraskende 0-2 på udebane i UEFA Cuppen i 1994 og eliminerede dermed selveste Real Madrid af turneringen.