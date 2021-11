Måske får han en Joker-rolle på landsholdet fremover (Jeg finder selv ud)?

Den danske FC Barcelona-angriber Martin Braithwaite har ikke spillet meget fodbold de seneste måneder på grund af en skade. Og det har været en skjult velsignelse, har han selv sagt. For han har lært sig selv bedre at kende i skadespausen.

Og så har han tydeligvis også haft masser af tid til at forberede sig på halloween.

Det fremviser han i hvert fald stolt på sin Instagram-profil, hvor han optræder i et gennemført Jokeren-kostume. Og Braithwaite lever sig tydeligvis ind i rollen som Batmans ærkefjende.

Martin Braithwaites højgravide kone, franske Anne-Laure Louis, var i øvrigt klædt ud som den kugleskøre femme fatale Harley Quinn.

Og kostumerne er et hit. Billedet af en familien Braithwaite i Halloween-humør har indtil videre over 248.000 likes af sig på Instagram.

30-årige Martin Braithwaite skal i øvrigt snart have ny chef i Barcelona, efter at hollandske Ronald Koeman blev fyret i ugens løb. Den tidligere Barca-stjerne Xavi Hernandez er storfavorit til tjansen.

Braithwaite blev i kampen mod Getafe den 29. august ramt af en alvorlig knæskade. En ærgerlig timing, for han havde ellers spillet sig ind i Barcelonas startopstilling. Skaden har også betydet, at den tidligere Esbjerg-stjerne også misset de seneste fem VM-kvalifikationskampe for Danmark.