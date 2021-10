Aldrig nogensinde har Martin Braithwaite siddet på sidelinjen så lang tid.

Datoen er 29. august og modstanderen Getafe, da den danske stjerne må give op og lægge sig i græsset med det, der viste sig at være en knæskade.

Lige nu er det usikkert, om angriberen kommer i aktion igen i 2021, men én ting er dog sikkert.

Det har været en lærerig proces, siger han til TV 2 Sport.

Martin Braithwaite pådrog sig en skade mod Getafe. Foto: LLUIS GENE Vis mere Martin Braithwaite pådrog sig en skade mod Getafe. Foto: LLUIS GENE

»Jeg lærer en masse ting om mig selv – både som menneske og spiller – i den her periode, og det gør også, at den Martin Braithwaite, der blev skadet, er død, når jeg kommer tilbage. Det er en ny spiller, der kommer tilbage,« fortalte Martin Braithwaite søndag.

Barcelona har ikke meldt nogen dato ud for danskerens comeback, men i september skrev det spanske medie Sport, at skaden ville tvinge danskeren til en ufrivillig pause i tre til fire måneder.

Braithwaite blev opereret for en såkaldt 'patellofemoral skade (området mellem knæskallen og lårbensknoglen)' i det venstre ben.

Noget overraskende forklarer Braithwaite til TV 2, at han faktisk er taknemmelig over for den skadespause, han har lige nu – men det er netop, fordi han lærer en masse om sig selv.

Den 30-årige Barcelona-spiller gæstede pausestudiet på kanalen, da Real Madrid besøgte ærkerivalerne på Camp Nou.

Kampen endte i øvrigt med et 1-2 nederlag til FC Barcelona.