Et hektisk transfervindue og en landsholdssamling.

Det er ikke ligefrem en ønskekombination for en landstræner. I hvert fald ikke, hvis man hedder Kasper Hjulmand.

For den danske landsholdstræner har nemlig flere danske stjerner i sin trup, der kan ende med at have fået en ny arbejdsgiver, når transfervinduet lukker i natten til onsdag.

Og derfor var det da også en irriteret Hjulmand, der mandag i Helsingør satte ord på transfersituationen over for den fremmødte presse.

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

»Jeg synes, det er fuldstændig bindegalt, at der er et transfervindue, der ligger sammen med de her landskampe,« lød det kontant fra Danmarks landstræner, inden han fortsatte:

»Tænk nu, hvis der er én af de her spillere, der skal til et lægetjek eller have et skifte i orden, der er karrieredefinerende, i morgen.«

Det er særligt det sidste døgn, der notorisk er kendt for at være et sandt drama på transfermarkedet i Europa.

Og derfor mener Kasper Hjulmand da også, at der skal gøres noget ved transfervinduets længde.

»Hvorfor lægger man ikke det stop på transfervinduet før? Det hele sker alligevel først i den sidste uge, og klubberne sidder bare og venter. Jeg har altid sagt, det burde lukke 1. august,« forklarer han og tilføjer:

»Det ødelægger jo forberedelserne, og det er et forstyrrende element, hvis der pludselig sker et klubskifte i forhold til spillernes familie og boligsituation.«

Ifølge landstræneren får hverken spillerne, klubberne eller diverse landshold noget ud af den nuværende måde at gøre det på:

»Det er bare et spil, hvor man trækker tiden. Der sker ikke så meget de første uger, så for alle involverede parter ville det være bedst, hvis det lukkede før.«

Thomas Delaney er én af de danske stjerner, der har fået styr på klubsituationen inden VM-kvalikationskampene. Foto: Nikolai Linares Vis mere Thomas Delaney er én af de danske stjerner, der har fået styr på klubsituationen inden VM-kvalikationskampene. Foto: Nikolai Linares

Hvis der pludselig er én af de nuværende danske stjerner, der skal skifte klub, inden transfervinduet lukker i, var landstræneren dog ret klar:

»Så må vi se på det. Vi kan jo godt foretage lægetjekket her i lejren. Hvis der er noget, der er meget vigtigt for spillerne, så kigger vi selvfølgelig på det. Det er klart.«

Danmark tager onsdag aften imod Skotland i et fyldt Parken, hvorefter Kasper Hjulmand og co. rejser til Færøerne lørdag for at spille endnu en VM-kvalifikationskamp.

Danmark afslutter landsholdspausen ved at tage imod Israel 4. september.