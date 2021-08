Det er et voldsomt skadeskaos, der har ramt landsholdet de seneste dage.

For skaderne er nemlig væltet ned over flere af de danske fodboldstjerner kort inden den første landsholdssamling efter EM.

Mandag var det i hvert fald en markant anderledes trup, der tjekkede ind i Helsingør, end den som landstræner Kasper Hjulmand oprindeligt havde udtaget.

»Jeg har haft meget at tænke over. Op mod syv spillere har meldt fra siden sidste uge,« fortæller den danske landstræner.

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

Én af de bærende spillere, som er blevet ramt af skade, er Kasper Dolberg, som i sidste uge måtte udgå af træningen i Nice, Frankrig.

Den unge angrebsstjerne har nemlig fået problemer med knæet. Det afslørede Kasper Hjulmand mandag for den fremmødte presse:

»Han har fået en knæskade, og vi følger ham tæt i denne uge. Han er blevet i Frankrig, og vi er derfor i god kontakt med Nice.«

Den nedslående melding på Dolbergs situation kommer samme dag, hvor også en skadet Martin Braithwaite måtte melde fra til mandagens landsholdssamling.

Og derfor er de to danske stjerner da heller ikke en del af truppen til onsdagens kamp mod Skotland.

»De er i spil til én af de andre kampe. Men de er udelukket til den første kamp. Hvis ikke de bliver klar til lørdag, så er de stadig i spil til den sidste kamp mod Israel,« siger Kasper Hjulmand.

Selve beslutningen om at indlemme én eller begge af spillerne i truppen bliver dog først truffet efter Skotland-kampen, fastslår Hjulmand:

»For Kaspers vedkommende passer det bedst i forhold til genoptræningen, at han er blevet i Frankrig, fordi vi skal til Færøerne fredag. Jeg beslutter dog først, om de to når at blive klar, onsdag eller torsdag.«

Kasper Dolberg (th.) er ude af onsdagens kamp grundet en skade. Foto: PASCAL ROSSIGNOL Vis mere Kasper Dolberg (th.) er ude af onsdagens kamp grundet en skade. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

Foruden Kasper Dolberg og Martin Braithwaite, er også Nicolai Boilesen, Rasmus Falk, Jannik Vestergaard og Andreas Cornelius blevet ramt af skader.

Samtidig har Phillip Billing ligeledes meldt fra til landsholdssamlingen grundet sygdom.

Danmark tager onsdag aften imod Skotland i et fyldt Parken, hvorefter Kasper Hjulmand og co. rejser til Færøerne lørdag for at spille endnu en VM-kvalifikationskamp.

Danmark afslutter landsholdspausen ved at tage imod Israel 4. september.