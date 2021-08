Kasper Hjulmand har stadig ikke bearbejdet EM-slutrunden. Det er tydeligt.

Og det slog han også selv fast flere gange, da den danske landstræner mandag mødte den fremmødte presse i Helsingør forud for VM-kvalifikationskampene mod Skotland, Færøerne og Israel.

»Jeg har stadig ikke fået det fordøjet endnu. Der var så meget læring i de seks uger, men jeg startede allerede 1. august med arbejde igen, så jeg har ikke fået reflekteret nok over det. Der er noget nyt hele tiden at tage stilling til,« fortæller Hjulmand.

Mandag var første gang siden EM-semifinalen på Wembley, at de danske stjerner blev samlet igen, men det er dog ikke første gang, at mange af spillerne ser den danske landstræner efter slutrunde-eventyret.

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

For han har nemlig besøgt flere af dem de seneste uger, og det er der en helt særlig årsag til, afslører han:

»Jeg har talt med spillerne og besøgt dem, fordi der ikke er tid til at sætte sig ned og snakke ordentligt med dem i landsholdslejren. Derfor har det været vigtigt for mig at kunne tage de her snakke med dem.«

Én af de spillere, der har fået et besøg af Hjulmand, var dog ikke til stede, da landsholdet mødte ind i lejren.

For Christian Eriksen har nemlig ikke været tilbage på fodboldbanen siden sit kollaps i Parken under den første EM-kamp, og derfor var han naturligvis heller ikke en del af truppen, da Hjulmand satte navne på den i sidste uge.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Men Danmarks landstræner lagde dog vejen forbi Milano for at besøge den danske Inter-spiller i løbet af sommeren.

Hvorfor var det vigtigt for dig at besøge Christian Eriksen?

»Det var det, for Christian skal vide, at vi er der for ham. Og han skal vide, at lige meget hvad der sker, så er jeg der, og så vil jeg gøre alt, jeg kan. Han betyder meget for dansk fodbold, så jeg vil sikre mig, at han ved, jeg vil gøre alt.«

Christian Eriksen befinder sig i øjeblikket i Milano, Italien, hvor den danske midtbanespiller er ved at gennemgå en masse undersøgelser i den italienske storklub.

Undersøgelser, der skal være med til at klarlægge, hvad der forårsagede det hjertestop, der ramte den danske landsholdsspiller den forfærdelige aften i Parken.

Danmark møder onsdag Skotland i VM-kvalifikationen, og her er det første gang, de danske drenge skal i kamp siden EM-semifinalen – endda foran et udsolgt Parken.