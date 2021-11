'Min største drøm er at gå til ridning. Derfor prøver jeg at spare nogle penge sammen,' lyder det fra manden i stolen, midt i mørket.

Godt nok har man aldrig forbundet Christian Eriksen med ridning, men ikke desto mindre er det den tekst, fodboldstjernen læser op i en video på Instagram.

Du kan se den herunder.

Videoen er første gang den 29-årige fodboldspiller toner offentligt frem, siden hans frygtelige kollaps mod Finland i Danmarks EM-åbningskamp i juni.

'Jeg håber du har lyst til at støtte de udsatte familier i Danmark, som hver dag kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen,' siger Christian Eriksen senere i den korte video, hvor han fortæller historien om et barn, hvis familie ikke har råd til at sende vedkommende til ridning.

Det gør han sammen med landsholdets målmandsstjerne Kasper Schmeichel.

Klippet er en teaser for programmet 'Alle vores børn,' som sendes søndag på TV 2 og promoveres af de to fodboldstjerner.

Hensigten er at skabe et bedre liv for udsatte børn i Danmark, og kampagnen er sat til søs af TV 2, Fodboldfonden og Røde Kors.

Håber du, at Christian Eriksen fortsætter karrieren?

Det hele kulminerer under showet, der sendes søndag aften på TV 2 klokken 20, hvor Christian Eriksen dog ikke kommer til at deltage i selve programmet.

Siden kollapset i juni har den danske Inters-spiller ikke været tilbage på fodboldbanen, og det er fortsat uvist, hvorvidt han kommer til at fortsætte sin karriere.

De seneste meldinger lyder dog på, at Eriksen har tænkt sig at fortsætte sin fodboldkarriere og gøre det uden for Italien, hvor det er forbudt at spille med en pacemaker som den Eriksen fik indopereret efter han faldt om.

Den melding har danskerens lejr dog endnu ikke bekræftet.

Ud over et enkelt besøg på Inters træningsanlæg og en tur op i landsholdslejren for at besøge sine kammerater, har Eriksen holdt sig uden for offentlighedens søgelys siden den skæbnesvangre dag i juni.