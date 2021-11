Uheldene bliver ved med at regne ned over Ansu Fati.

FC Barcelonas supertalent render ind i skade efter skade, og nu har han ovenikøbet haft indbrud i sit hus Sant Cugat del Vallès uden for Barcelona.

Indbruddet skete, mens den 19-årige angrebskomet lørdag aften var på plads på Camp Nou for at se sine FC Barcelona-holdkammerater i aktion i den nye træner Xavis første kamp i spidsen for klubben mod Espanyol.

Ifølge mediet La Vanguardia kunne familiemedlemmer, som var i huset, høre noget rumstere på husets øverste etage, hvor indbrudstyvene formodentlig er trængt ind i huset.

Foto: Quique Garcia Vis mere Foto: Quique Garcia

Familiemedlemmerne ringede til politiet, men ordensmagten kunne ikke umiddelbart lokalisere tyvene eller konstatere, at der var stjålet noget.

Senere har Ansu Fati dog rapporteret til politiet, at han har fået stjålet dyre smykker, luksusure og kontanter.

Det er ikke første gang, at FC Barcelona-spillere har haft indbrud i deres hjem. I 2018 blev der stjålet ejendele fra brasilianske Philippe Coutinhos hjem uden for Barcelona.

Derudover har Gerard Piqué, Jordi Alba, Samuel Umtiti og Nélson Semedo også haft lignende ubehagelige episoder med indbrud og tyveri.