Et stillingsopslag på Twitter har fået spandevis af FCK-fans til at tage sig til hovedet.

Hovedstadsklubben søger en massør til klubbens U19-hold. Vedkommende skal 'som minimum være certificeret massør eller være begyndt på fysioterapeut-uddannelsen og have erfaring som massør'. Umiddelbart ikke så opsigtsvækkende.

Men én sætning har fået FCK's fans til at fare op:

»Det er et ulønnet studenterjob på 2-3 timer om ugen, og du vil indgå i et team af fysioterapeuter og fysioterapeut-studerende, hvor sparring og kommunikation er et nøgleelement i hverdagen,« skriver den københavnske storklub i stillingsopslaget.

F.C. Københavns Talentafdeling søger en dygtig massør til et studenterjob, hvor du en gang om ugen hovedsageligt skal behandle vores U19-spillere #fcklive https://t.co/ZWC9GNmJPk — F.C. København (@FCKobenhavn) December 3, 2021

At klubben eftersøger gratis arbejdskraft har fået masser af FCK-fans til at tordne mod hjerteklubben. Opslaget har udløst hundredvis af kommentarer - de fleste af dem negative. B.T. har herunder samlet en håndfuld:

Lad mig lige forstå. I er en koncern, som forventer et årligt overskud på 88 millioner, betaler spillere op mod 750.000 om måneden, men I kan ikke give en stakkels studentermedhjælper løn for 2-3 timer om ugen?

Kære klub. Jeg skammer mig sgu over den form for udnyttelse af arbejdskraft. I burde vise jeres format, hvis der da ellers er mere tilbage efter ikke så få blamager her det sidste år. Tag jer sammen.

I har råd til at betale for de 2-3 timers arbejde om ugen. Og det er jo decideret flabet at kræve dygtighed fra massørens side, når man end ikke vil lægge kongens mønt.

Tænk at have den frækhed at kræve uddannelse, aftenarbejde og passion, men nægter at honorer folk for det?!

Kære FCK. Arbejder skal betales, uanset hvor meget erfaring og hvad har vi ikke, som i mener at kunne tilbyde en student.

Har Lars Seier ikke flere penge ??

Hvis I ikke kan betale en studentermedhjælper for et stykke arbejde, så er der nogen der får for meget i løn.

Hvor er det sløjt! Det er ikke et “job”, hvis I forventer en studerende, der gør det gratis. Så er det frivilligt arbejde. Stram nu op!

Seriøst, FCK?

Kæft hvor er det bare ringe - er der ingen der tænker de her opslag igennem inden de ryger ud?

Ulønnet?! Kæmpe dårlig stil af min klub

B.T. har bedt FC København om at forholde sig til de mange voldsomme reaktioner på jobopslaget.

»Vi overholder, som vi naturligvis skal, den lovgivning og regler, der er på området. Vi er helt åbne omkring jobbet og tilbyder værdifuld praktisk erfaring og faglig udvikling på et meget højt niveau for 2-3 timers arbejde om ugen, mens man er under uddannelse,« skriver kommunikationschef Jes Mortensen i en sms.

»Så alle ansøgere ved, hvad udbyttet er for dem i jobbet, og så er det op til den enkelte, om det er attraktivt.«