Den tidligere kuglestød-verdensmester CJ Hunter er død. Han blev blot 52 år gammel.

Det vides endnu ikke, hvad amerikaneren, der tidligere var gift med den skandaleombruste sprintstjerne Marion Jones, døde af.

»Vi er triste over at høre, at verdensmesteren CJ Hunter er død. Han blev ikke engang 53 år gammel. Han døde alt for ung. Hvil i fred,« skriver den amerikanske kuglestødstræner-organisation på Twitter.

CJ Hunter var et stort navn sidst i 90erne og i start-00'erne - på godt og på ondt.

Foto: JEFF HAYNES Vis mere Foto: JEFF HAYNES

I 1999 vandt han VM-guld, og der var derfor kæmpe forventninger til ham inden de olympiske lege i Sydney i 2000. Men kort før, at legene skulle sættes i gang, testede den store amerikaner positiv for steroide-misbrug.

Et par år senere blev det afsløret, at han og flere andre atletikstjerner var en del af dopingprogrammet fra det kontroversielle BALCO-studiet.

Skandalen kostede ham ægteskabet med 100 meter-dronningen Marion Jones, der angiveligt var bange for, at husbondens ulovligheder ville påvirke hendes karriere.

Det viste sig dog, at hun selv var en del af BALCO-programmet, hvilket hun også indrømmede i 2007. Senere blev hun i øvrigt idømt seks måneders fængsel for checkfalskneri.