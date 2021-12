De kalder ham '31-årig fodboldspiller fra Everton'. Han er anklaget for noget af det værste, og rygterne svirrer på de sociale medier.

I England må medierne nemlig ikke skrive hans navn, men han er gift og spiller for landsholdet i sit hjemland. Det var, hvad politiet kunne fortælle i sommer.

Dengang i juli, hvor han blev anholdt på sin hjemmeadresse i Manchester under mistanke for seksuelle krænkelser af en mindreårig og derefter løsladt mod kaution. Siden har han ikke spillet en eneste fodboldkamp. Er man englænder, kender man reelt ikke hans identitet.

Er man fra Island, kalder man ham bare Gylfi Sigurdsson – landets største fodboldstjerne og midt i sit livs største skandale.

»Vi vidste, at det var Gylfi et stykke tid før, der kom noget frem i England, og da der så kom alle de informationer frem, der kun kunne pege på Gylfi, besluttede vi at publicere hans navn,« fortæller Hjörvar Ólafsson, der er journalist på avisen Frettabladid.

Det har i hvert fald en spiller i Everton nok været en anelse lettet over, for ifølge The Sun var Fabian Delph noget frustreret over, at han også var en 31-årig Everton-spiller, der var gift. Og at han derfor kunne blive mistænkeliggjort. Derfor ønskede han ifølge mediet, at Everton meldte ud og Gylfi Sigurdssons sag.

Og flere andre Everton-spillere fulgte trop med håbet om, at de så ville slippe for de mange opkald med nysgerrige mennesker, der ville vide, hvem der gemte sig bag signalementet.

Det skete ikke, og siden er sagen blevet efterforsket grundigt af politiet i Manchester.

Sagen om den profilerede fodboldspiller er prekær, og lavinen begyndte at rulle 16. juli 2021, da politiet i Manchester dukkede op på Gylfi Sigurdssons bopæl for at anholde den nu 32-årige fodboldspiller for seksuelle krænkelser af en mindreårig.

Den islandske Everton-spiller, som i ti år har været en profil for flere Premier League-klubber, blev i det sekund med et puf elimineret som 'Gylfi Sigurdsson' i det engelske, og der bliver end ikke spurgt til ham. Han er blevet direkte slettet fra det populære computerspil Football Manager, så han ikke længere figurerer som fodboldspiller i spillet.

I hjemlandet har de dækket historien længe med Gylfi Sigurdssons navn nævnt, og historien landede tung, da det kom frem i sommer.

»Min personlige oplevelse var, at jeg holdt ferie, da jeg så rygterne på Twitter. Først troede jeg, at det var nonsens, fordi Gylfi har et image som den perfekte dreng. Og der har aldrig været en skandale eller noget som helst omkring ham. Det var et chok for den gængse fodboldfan i Island - og også for mig som journalist. Vi har hørt historier om andre landsholdsspillere, men aldrig noget om Gylfi,« siger Hjörvar Ólafsson og fortsætter:

»Da det gik op for folk, at det ikke bare var rygter, blev det en kæmpe historie. Han har haft et fuldstændig rent image. Han har været et ansigt på den gyldne generation og 'poster boy' for store firmaer. Derfor var det en enorm historie i Island.«

Og det er ikke den eneste historie af kedelig karakter for det islandske landshold, der vandt mange fodboldhjerter i 2016 og 2018 som den lille underdog, der imponerede ved EM og VM.

Gylfi Sigurdsson har siden juli været sat i en form for husarrest i England, og han må ifølge engelske medier ikke forlade sit hjem, mens efterforskningen af sagen står på. Han træner ikke i Everton, og han blev ikke registreret til at spille af klubben, da transfervinduet lukkede i sommer.

Nu venter Gylfi Sigurdsson - og Everton og det islandske landshold - på en afklaring om, hvorvidt han bliver sigtet i sagen. I oktober blev hans husarrest forlænget med tre måneder til januar 2022.

»Vi ved ikke, hvad der sker herfra. Kan han spille videre i England? Kan han genoptage sin karriere? Det er rigtig mange ubesvarede spørgsmål,« siger Hjörvar Ólafsson.

Spørgsmål, som først bliver besvaret, når politiet i Manchester er kommet helt til bunds i sagen. Og det sker tidligst i januar.

Indtil da er han stadig manden, de ikke må nævne i England.