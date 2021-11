Onsdag blev Real Madrid-stjernen Karim Benzema dømt skyldig i en sag om afpresning af en tidligere holdkammerat.

Straffen lød på et års betinget fængsel samt en bøde på cirka 560.000 danske kroner.

I Champions League-studiet kommenterede Preben Elkjær på sagen, som har hængt over hovedet på Karim Benzema siden 2015.

»Det må faktisk være en lettelse, selvom han er blevet dømt. Nu kender han niveauet for straffen og kan koncentrere sig om at spille fodbold,« lød det fra den tidligere landsholdsangriber.

Mathieu Valbuena og Karim Benzema. Foto: JORGE ZAPATA Vis mere Mathieu Valbuena og Karim Benzema. Foto: JORGE ZAPATA

Du kan se hele klippet med Preben Elkjær i videoen, som du finder øverst i denne artikel.

Sagen handler helt konkret om, at Real Madrid-stjernen har været med til at afpresse Mathieu Valbuena med et sexbånd. Og den er ikke helt slut endnu.

Karim Benzemas advokater har nemlig valgt at appellere dommen, som blev afsagt i et retslokale nær Paris i Frankrig onsdag formiddag.

Uanset om Benzema-holdet får medhold eller ej, så mener 64-årige Preben Elkjær, at det kan være en fordel rent fodboldmæssigt, at franskmanden fik klar besked – i hvert fald i første omgang.

Karim Benzema var ikke mere påvirket af dommen, end han kunne score til 3-0 i Real Madrids Champions League-sejr onsdag aften. De er nu videre til knockoutrunden til foråret.