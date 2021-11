Real Madrid-stjernen Karim Benzema kendes skyldig i en sag, hvor han er tiltalt for medvirken til forsøg på afpresning af en tidligere holdkammerat.

Det har retten i Paris-forstaden Versailles i Frankrig afgjort onsdag formiddag.

Det skriver det store franske medie L'Equipe.

Anklagemyndigheden gik efter en betinget dom på 10 måneders fængsel til den franske landsholdsstjerne.

Mathieu Valbuena og Karim Benzema. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Mathieu Valbuena og Karim Benzema. Foto: FRANCK FIFE

Men ifølge L'Equipe er Karim Benzema blevet idømt en straf på et års betinget fængsel og 560.000 danske kroner i bøde.

Den tidligere holdkammerat er Mathieu Valbuena, som Real Madrid-angriberen har spillet sammen med på det franske fodboldlandshold.

Karim Benzema har ifølge anklageren ageret mellemmand for en barndomsven, der var i besiddelse af en sexvideo med Valbuena og dennes kæreste, der krævede penge for ikke at lække videoen.

Politiet har angiveligt været i besiddelse af en optaget telefonsamtale, som anklageren bruger som indikation på, at Benzema var indblandet i forsøget på afpresning.

Karim Benzema har tidligere indrømmet, at han i landsholdslejren i oktober 2015 henvendte sig til Valbuena angående sexvideoen.

Han nægter dog at have deltaget i pengeafpresningen, men har i stedet hævdet, at han har forsøgt at hjælpe Valbuena ud af en svær situation

Karim Benzema er ikke selv til stede i retten, da han sammen med Real Madrid er rejst til Moldova til Champions League-kampen mod FC Sheriff Tiraspol onsdag aften.

Målmaskinen er trods den uheldige sag stadig en del af Frankrigs fodboldlandshold, hvor han eksempelvis scorede flere mål ved sommerens EM-slutrunde.