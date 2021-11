Hele stadion holdt vejret onsdag aften, da Reading mødte Sheffield United i Englands næstbedste fodboldrække.

Efter 70 minutters fodbold kollapsede Sheffield United-spilleren John Fleck nemlig på banen.

Heldigvis blev der reageret hurtigt hos begge hold, og den 30-årige midtbanespiller fik derfor akut lægehjælp med det samme.

Herefter blev han båret fra banen iført en iltmaske efter 10 minutters behandling på banen.

Sheffield United delte gode nyheder omkring John Flecks tilstand efter kampen, som blev spillet færdig. Det gjorde holdet på Twitter.

'Han er på hospitalet og ved bevidsthed. Han spurgte om kampens resultat. Vi håber, han er okay. Han er i sikkerhed og i gode hænder. Vi beder for, at det hele bliver okay,' står der helt præcist i et opslag.

Sheffield Uniteds cheftræner, Slaviša Jokanović, satte efter opgøret nogle ord på den ubehagelige situation.

»Det hele skete så hurtigt. For begge hold. Lige nu håber vi alle sammen bare, at han er okay og vil komme sig helt.«

John Fleck blev efter sit frygtelige kollaps kørt på et nærliggende hospital, hvor han er indlagt til yderligere undersøgelser.

Sheffield United vandt udekampen mod Reading med 1-0, og holdet skrev afsluttende på Twitter, at de tre point var for John Fleck.