En spytklat.

Det var det, der startede noget af en nedtur for den pensionerede fodboldspiller, Jamie Carragher.

Nu fortæller den 40-årige tidligere Liverpool-anfører og nuværende ekspert på TV3's dækning af Champions League, at han har valgt at gå til en sportspsykolog, efter han tilbage i marts spyttede på en 14-årige pige - en hændelse, der indtil videre har kostet ham jobbet på britiske Sky Sports.

Det skriver Daily Mirror.

»Jeg har set Steve (psykologen, red.) et par gange allerede. Jeg har haft brug for at få styr på nogle ting, fordi jeg naturligvis fortryder det, der skete.«

Carragher og spytklatten Det var efter en Premier League-kamp mellem Manchester United og Liverpool tilbage i marts, at Jamie Carragher sendte den nu famøse spytklat af sted. Mens den tidligere Liverpool-spiller kørte i bil, kom en 42-årig Manchester United-fan op på siden af ham med sin 14-årige datter i bilen - han optog mødet på sin mobiltelefon (mens han kørte). Den 42-årige mand råbte 'Hey Jamie, kampen blev 2-1' - med reference, til, at Manchester United vandt kampen. Flere gange. Herefter rullede Jamie Carragher sit vindue ned, og det samme gjorde den 42-årige mand. Jamie Carragher spyttede så mod den anden bil og ramte den 14-årige pige, der sad tættest på det åbne vindue. Hele sagen har fået stor opmærksomhed.

Sportspsykologen Steve Peters har hjulpet adskillige sportsstjerner inklusiv snooker-spilleren Ronnie O’Sullivan med at få styr på sine dæmoner, ligesom han også tidligere har hjulpet Liverpools spillere med at få styr på tankegangen i forberedelserne til store kampe.

Den tidligere midterforsvarer, der indstillede sin karriere i 2013, var hurtigt ude at beklage episoden i et længere interview med Sky News, hvor han mere end et par gange fik sagt undskyld til både den 14-årige pige og resten af familien. Her sagde han blandt andet:

»Det var et øjebliks galskab, det er svært for mig at forklare. Når jeg ser klippet, føles det næsten som en ud-af-kroppen-oplevelse. Det var et øjebliks galskab, der varede fire-fem sekunder. Men uanset omstændighederne kan man aldrig opføre sig sådan. Det er uacceptabelt,« sagde Carragher dengang.

Jamie Carragher var i første omgang suspenderet fra at agere ekspert på TV3 Sports kanaler i forbindelse med Champions League, men blev i starten af april igen sat på skærmen, da kvartfinalerne i årets store europæiske turnering blev spillet.

Til gengæld vil Liverpool-legenden ikke kunne kloge sig hos britiske Sky Sports, der indtil videre har valgt at suspendere ham for resten af sæsonen. Hvad der så kommer til at ske, vides endnu ikke.