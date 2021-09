En stor europæisk aften i Brøndby har fået et efterspil hos politiet.

For ifølge Københavns Vestegns Politi efterforsker man lige nu det store slagsmål, som fandt sted cirka ni timer inden Europa League-kampen mellem Brøndby IF og Sparta Prag.

»Klokken 12.03 fik vi jo anmeldelsen om et slagsmål på Brøndbyøster Station. Der er ingen forurettede, der har kontaktet politiet, men der pågår en efterforskning i forbindelse med episoden,« skriver Københavns Vestegns Politi i en mail til B.T.

Inden torsdagens kamp kom det frem, at en stor gruppe fans var endt i slagsmål på stedet.

Her var der angiveligt cirka 10 Brøndby-hooligans, der havde jagtet 40 Sparta Prag-fans med blandt andet køller, lød det.

I forbindelse med efterforskningen søger politiet derfor lige nu øjenvidner, der har set episoden på Brøndbyøster Station.

»Københavns Vestegns Politi opfordrer fortsat eventuelle ofre og vidner, som måtte have overværet noget, til at kontakte politiet,« lyder det videre i mailen.

I samme mail skriver politiet ligeledes, at en anden episode med de to fangrupper skulle have fundet sted kort inden kampen:

»Vi havde en episode ved Brøndby Rådhus klokken cirka 19.45, hvor en lille fraktion fra hver af de to grupperinger søgte imod hinanden, hvilket politiet forhindrede.«

Hos Københavns Vestegns Politi er man dog tilfredse med det overordnede billede af aftenens forløb.

»Det er vores indtryk, at det gik vel i går aftes – ikke mindst set i lyset af hvor mange mennesker der var til stede,« skriver politiet i mailen og tilføjer, at en person blev sigtet under kampen.

Dog ikke for slåskampene tidligere på dagen.

»I forbindelse med kampen er en person blevet sigtet. Vedkommende er sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.«

For første gang i 16 år var Brøndby IF tilbage i et europæisk gruppespil, da Sparta Prag gæstede Vestegnen.

Her endte det hele dog en smule uforløst med et 0-0-resultat.

Udover det tjekkiske mandskab er de forsvarende danske mestre i Europa League-gruppe med Lyon og Rangers.