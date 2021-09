Torsdag var en stor dag for dansk fodbold, hvor hele fire hold repræsenterede Danmark i de europæiske turneringer Europa League og Conference League.

Men det var ikke alle, der var tilfredse, da FCK, FC Midtjylland, Brøndby og Randers var i aktion.

TV 2 har rettighederne til de to turneringer, og for første gang skulle man afvikle de fire kampe i gruppespillets første runde på tv-stationens kanaler. Her var tv-studiet placeret på Brøndby Stadion, hvor Brøndby mødte Sparta Prag klokken 21.

Men et markant antal FCK-fans følte, at der ikke var nok fokus på københavnernes tidlige kamp klokken 19 mod Slovan Bratislava. I stedet følte man, at der var for meget fokus på rivalerne fra Brøndby, der først spillede efterfølgende.

Her er et lille udpluk af kritikken fra sociale medier:

'TV2 Sport er åbenbart amatører. Hold op, hvor er det bare ringe tænkt'.

'Det er fandeme en ommer'.

'Et selvmål af dimensioner af TV 2'.

'TV2 er vitterligt ikke i stand til at kunne håndtere deres sportsindhold'.

'Ringeste optakt, jeg kan huske at have set…'

Fodboldredaktør hos TV 2, Carsten Werge, fortæller til B.T., at han tager kritikken seriøst, men han påpeger, at det ikke kun var FCK, der var i aktion.

»Det er en ret unik aften, at vi har fire hold i Europa. Det var det fede ved det hele, og det var også udfordringen,« siger Werge og fortsætter:

»Jeg har selvfølgelig noteret mig kritikken. Vi har altid respekt for, hvad vores seere mener. Men præmissen er, at der er fire danske hold i Europa, og vi har én optaktsudsendelse. Vi kan heller ikke kun lade det handle om FCK.«

»Nu var det her vores åbning, og jeg var ikke 100 procent tilfreds. Det skal vi heller ikke være, og vi arbejder videre. Sådan skal det være. Men jeg synes også, at der er mange redaktører«, griner han og tilføjer hurtigt:

»Jeg synes jo, det er fedt, at folk er engageret i det, vi laver. Det viser de virkelig. Det er meget komplekst, når vi har fire hold med. Det er en anden type optakt end normalt, og måske er det også et udtryk for, at folk er vant til at få det samme hver gang i optakter. Vi prøver nogle andre ting, fordi vi skal tilgodese alle fire hold,« forklarer han.

Han peger ligeledes på, at kanalen lige så godt kunne have startet med fokus på FC Midtjyllands kamp i Herning mod Ludogorets som FCK. Men han indrømmer, at det kunne have været gjort anderledes.

»Man kan altid diskutere det. Skulle jeg gøre det om, havde vi startet med at være på de to tidlige kampe (FCK og FCM, red.). Men det er de erfaringer, vi drager os. Det kan vi ikke vide i forvejen.«

Men så fansene har måske en pointe?

»Jeg kan love dig for, at vi tager det seriøst, at de mener det. Men jeg noterer mig også, at det virker til, at det er FCK-fans, der er utilfredse, men jeg har lige så stor interesse for Randers og Midtjylland i den her sammenhæng som Brøndby og FCK.«

Næste europæiske runde med dansk deltagelse er torsdag 30. september, og frem mod den udsendelse vil man evaluere hos TV 2.

»Vi har en evaluering på tirsdag, hvor vi kigger på, om der er ting, vi skal gøre noget anderledes til næste runde. Det er der helt sikkert, og det vidste vi godt i forvejen. Det ville være mærkeligt, hvis vi rullede afsted med det samme. Men jeg må så også sige, at det rent teknisk spillede maksimalt i et kompliceret setup, og det tjener også TV2 til ære.«

De danske hold gik ubesejret fra banen torsdag. FCK vandt 3-1 over Slovan Bratislava, FC Midtjylland fik 1-1 mod Ludogorets, Randers fik point hjemme mod AZ med 2-2, mens Brøndby og Sparta Prag spillede uafgjort i en nulløsning.