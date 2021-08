Der er dømt babylykke hos stjerneparret Alex Oxlade-Chamberlain og Perrie Edwards.

For den 28-årige Liverpool-spiller og den 28-årige popstjerne er lørdag blevet forældre.

Det afslører parret på deres Instagram-profiler, hvor de har delt billeder af den nyfødte.

'Velkommen til verden, lille du,' skriver Alex Oxlade-Chamberlain, mens hans bedre halvdel, Little Mix-sangerinden, skriver næsten samme besked på det sociale medie:

'Velkommen til verden, baby.'

Det var i maj, at det britiske stjernepar meddelte, de skulle være forældre, da landsholdsspilleren efterlyste hjælp på Instagram.

'Er der nogen, der har gode råd til, hvordan man skifter bleer? Så taknemmelig og glad for at skulle være far. Kom an med de søvnløse nætter,' lød det dengang i et opslag.

Parret har været sammen siden 2017, og nu er forholdet altså gået ind i en ny fase.

Oxlade-Chamberlain startede sin fodboldkarriere hos Southampton, inden han i seks år var en del af London-klubben Arsenal.

I 2017 skiftede han til Liverpool, hvor han trods store skadesproblemer har kunnet kalde sig engelsk mester samt Champions League-vinder.

Han har desuden spillet 35 kampe for det engelske landshold, som han fik debut for tilbage i 2012.

Perrie Edwards og popgruppen Little Mix blev dannet i den britiske udgave af 'X-factor' i 2011, hvor gruppen endte med at vinde sangkonkurrencen.