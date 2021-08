Aaron Ramsdale er ny målmand for Premier League-klubben Arsenal. Og underskrivelsen af kontrakten var et helt specielt øjeblik for keeperen.

Her havde den nu tidligere Sheffield United-spiller sin far med – men han fremviste også en helt speciel genstand, efter underskriften var sat på millionkontrakten.

Med sig havde han nemlig også sin farfars aske.

En farfar, han aldrig nåede at møde, fortæller han.

»Den dag, min mor fandt ud af, at hun var gravid, var den dag, han døde,« siger Ramsdale til Mirror.

Ramsdales far beholdt noget af farfarens aske og har gjort det til en mission at have ham med alle steder.

»Han har været på en lille tur til de 92 stadioner i de engelske ligaer. Min far har haft ham med til alle kampe og tager et billede med ham på stadion,« fortæller Ramsdale.

På billedet fra kontraktunderskrivelsen kan man se Ramsdale stolt fremvise sin farfars aske.

»Han ville også have været fodboldspiller, hvis hans far havde ladet ham spille, og så var han også målmand, så der er en lille forbindelse mellem os. Min far har ham med alle vegne – det gør, at han bevarer en tæt forbindelse til ham,« lyder det fra den nyslåede Arsenal-spiller.

Ramsdale har mulighed for at få debut for sin nye klub søndag.

Her møder Arsenal Chelsea på hjemmebane klokken 17.30.

London-klubben tabte sæsonens første opgør med 0-2 til danskerklubben Brentford.