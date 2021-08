Med næsten 60 kilometer i timen gik det galt. Helt galt.

Under VM i rulleski i Estland traf italieneren Francesco Becchis en skæbnesvanger beslutning, der kunne have forvoldt massiv skade på hans konkurrenter.

Becchis var med sin hasarderet aktion – som du kan se i videoen øverst i artiklen – skyld i et voldsom styrt, der har fået sindene i kog. Især i Norge, hvor norske Patrick Fossum Kristoffersen var en af dem, der røg i asfalten.

'Det grimmeste, jeg nogensinde har set i rulleski. Idioten, som har skylden her, bør straffes med langt mere end blot diskvalifikation, for det kunne i yderste konsekvens har endt med alvorlige skader og dødsfald,' lyder den hårde dom fra TV 2 Norges langrendsekspert på Twitter.

Meldingerne lyder dog på, at ingen er kommet alvorligt til skade. Dog var det en voldsom oplevelse for Kristoffersen, der fortæller, at den italienske skurk er kendt for at gå til grænsen.

»Jeg er glad for, jeg havde hjelm på, for det ville have været grimt uden. Han traf et voldsomt dumt valg. Han prøvede at komme ind på rækken, men der var slet ikke plads. Francesco Becchis er kendt for at være voldsom i feltet, og denne gang gik det galt,« siger Kristoffersen til TV 2 Norge.

Nordmanden slap med skrækken, og han

»Det går fint med mig forholdene taget i betragtning. Jeg har fået nogle heftige sår, men jeg fik hovedet direkte i autoværnet, så hjelmen tog et ganske heftigt slag,« fortæller han.

Francesco Becchis sagde hurtigt undskyld til sine konkurrenter efter løbet, og han har også følt sig nødsaget til at forklare sin beslutning på Instagram.

'Jeg begik en fejl, jeg så mere plads, end der reelt var, og så ramte jeg hjulet på en af de andre. Jeg vil gerne sige undskyld for styrtet og få den risiko, jeg løb. Forhåbentligt er alle okay,' skriver han i en story.

Om styrtet får yderligere sportslige konsekvenser for italieneren, er endnu uvist, men flere mener, han skal straffes hårdt for sin tåbelighed.