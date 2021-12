Den amerikanske footballspiller Tom Brady må være den største stjerne under palmerne i Tampa i Florida. Men på et af byens andre store sportshold er en dansk fodboldspiller en af hovedpersonerne.

»Jeg er endelig landet et sted, hvor jeg kan se mig selv bo i længere tid. Her er palmer, papegøjer og solskin hver dag. Der mangler ikke noget.«

Sebastian Dalgaard nyder tilværelsen i tropeparadiset, hvor han tørner ud i Tampa Bay Rowdies ikoniske grønne og gule striber, som han netop har sikret sig endnu en sæson i.

»Nu har jeg rejst i forskellige stater og klubber, men det var egentlig et nemt valg at fortsætte med Tampa, fordi vi har en god trup, fed træner og store ambitioner,« fortæller 30-årige Dalgaard, der tog til USA for syv år siden, da AaB-legenden Jimmy Nielsen lokkede ham over Atlanten.

Palmetræer, solskin og 30 grader hver dag. Sebatian Dalgaard har fundet sig godt til rette i Florida. Foto: Privatfotos Vis mere Palmetræer, solskin og 30 grader hver dag. Sebatian Dalgaard har fundet sig godt til rette i Florida. Foto: Privatfotos

Efter ophold i Oklahoma, St. Louis og Hartford har Sebatian Dalgaard nu fundet sig til rette i Tampas varme klima, hvor han bor i en lejlighed med sin amerikanske hustru, der er personlig træner.

»Det er et stort kompleks med to pools og tennisbaner, som klubben betaler for. Vi har USAs bedste strande til højre og venstre, så det kan jeg ikke klage over,« fortæller Dalgaard, der dog synes, sommerens op til 40 grader bliver for brutalt.

Sportsligt har tiden i Tampa også budt på godt med succes for den 30-årige odenseaner, der tidligere har spillet for Middelfart, Brønshøj, Marienlyst og FC Fyn i de danske divisioner. Med Tampa har han spillet mod verdensstjerner som Andrea Pirlo, Kaká og Gonzalo Higuaín i træningskampe.

Sidste år måtte Dalgaard og »Rowdies« dele mesterskabet med en anden klub, da playoff-finalen blev aflyst på grund af corona. I denne sæson vandt klubben så den regulære sæson i USL Championship. Desværre for Dalgaard tabte holdet playoff-finalen på trods af hjemmebanefordel.

Hjemmebanen er godt pakket til de store kampe, hvor op imod 10.000 tilskuere ser Sebastian Dalgaard og holdkammeraterne spille – og mange vil have autografer efter kampene. Foto: Tampa Bay Rowdies Vis mere Hjemmebanen er godt pakket til de store kampe, hvor op imod 10.000 tilskuere ser Sebastian Dalgaard og holdkammeraterne spille – og mange vil have autografer efter kampene. Foto: Tampa Bay Rowdies

»Jeg er stadig skuffet over finalen. Vi har domineret rækken fra start til slut, men der manglede koncentration i finalen. Der var lagt op til en stor fest, så det var surrealistisk pludseligt at være bagud 0-3. Vi fik et trofæ for at vinde rækken, men det ultimative ville være at vinde playoff.«

USL er næsthøjeste niveau i USA efter MLS – men der er ingen op- og nedrykning mellem ligaerne, som vi kender det herhjemme.

Klubberne i USL bliver større år for år, og niveauet bliver bedre. Han vurderer ligaen til at være på niveau med topholdene i den danske 1. division og bundholdene i Superligaen. Alligevel er der stor forskel på en karriere i USA og en karriere herhjemme.

»Da vi spillede i Las Vegas, fløj en helikopter over banen før kampen og smed penge ned, som fansene kunne samle op. Et andet sted kørte en motorcykel på banen med lyserøde romerlys. I Oklahoma kom en mand med faldskærm ned med kampbolden. Der tænkte jeg »wauw, det her er USA«. Der er nationalmelodi og fyrværkeri, så der er noget show over kampene, hvilket jeg godt kan lide. Det er meget sjovt.«

Det blev fejret med manér, da Dalgaards klub vandt den regulære sæson i USL Championship. Foto: Tampa Bay Rowdies Vis mere Det blev fejret med manér, da Dalgaards klub vandt den regulære sæson i USL Championship. Foto: Tampa Bay Rowdies

Når Dalgaard og Tampa Bay Rowdies spiller hjemme, er det på Al Lang Stadium omkranset af palmetræer i downtown St. Petersburg ud til havnen.

»Det er sindssygt fedt at spille i USA. Vi rejser rundt og ser ting, man ikke ser som turist. Jeg elsker at rejse og opleve forskellige kulturer, så det er helt perfekt for mig,« fortæller Sebastian Dalgaard, der var blevet træt af dansk fodbold.

Dengang i 2014 troede han, det bare skulle være et par år.

»Men nu har jeg haft så mange fede oplevelser, som mange ikke får mulighed for at få, så jeg er glad for mit valg. Jeg har lært en masse om mig selv og livet og det at stå på egne ben i udlandet. Lige nu nyder jeg det, og jeg tror, jeg bliver ved med at spille her, til jeg er færdig.«

»Så må vi se, om vi skal bo i Danmark efterfølgende.«

I disse uger er Sebastian Dalgaard hjemme i Danmark hos familien i Odense, ligesom han også finder tid til at besøge gamle kammerater i København.

»Det har været hårdt at være så langt fra dem, og det har været svært med corona, fordi de ikke har været i stand til at besøge mig. Det kan de forhåbentlig næste år.«

Der er stor forskel på lønningerne i USL, men Dalgaard »har tjent fint. Mere end i 1. division i Danmark«. Og så betaler klubben de fleste udgifter. Foto: Tampa Bay Rowdies Vis mere Der er stor forskel på lønningerne i USL, men Dalgaard »har tjent fint. Mere end i 1. division i Danmark«. Og så betaler klubben de fleste udgifter. Foto: Tampa Bay Rowdies

Selvom Tampa Bay Rowdies er en traditionsklub i USA, hvor den tidligere Chelsea-spiller Joe Cole og danske Martin Vingaard har spillet for nogle år siden, står klubben alligevel i skyggen af byens andre store sportshold, hvor Tom Bradys forsvarende Super Bowl-vindere fra Tampa Bay Buccaneers står som det største. Byens ishockeyhold er dobbelt forsvarende Stanley Cup-vindere og byens baseballhold tabte World Series-finalen i 2020.

Al den succes har ført til byens kælenavn 'Champa Bay'.

»Der er fuld damp på sporten i Tampa, og folk er helt oppe at køre. Men vi kommer lidt i sidste række,« griner Sebastian Dalgaard.