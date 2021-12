Der er nu kun tre døgn til. Det kan egentlig tælles i timer med blot 72 af slagsen til nytår.

Her vil portene til de sultne løver uden for Stamford Bridge åbne, og kongerne på sletten kan rive og flå i den mest eftertragtede dansker på kødmarkedet.

Når vi går ind i 2022 om ganske kort tid, vil landsholdsstjernen Andreas Christensen kunne tale og forhandle frit med alle bejlere i verden med under et halvt år tilbage af sin kontrakt -og én klub synes særligt interesseret i at udnytte Chelseas hidtil mislykkede forsøg på at forlænge aftalen.

Det er ingen ringere end FC Barcelona.

Andreas Christensen går nogle spændende dage i møde. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Andreas Christensen går nogle spændende dage i møde. Foto: TOBY MELVILLE

Pressen i Spanien fokuserer mere og mere på storklubbens jagt på Andreas Christensen, som med sin elegante forsvarsstil og gode boldføling synes som skræddersyet til at forstærke træner Xavis' mandskab. Nok så væsentligt er det, at danskeren til sommer vil kunne rejse ned til de varmere himmelstrøg uden at koste Barcelona en overgangssum til London-klubben.

Catalanerne handler godt nok stik imod al økonomisk almindelig fornuft i deres nuværende situation ved at tage Ferrán Torres fra Manchester City for over 400 millioner kroner, men ellers fordrer deres pengemangel, at de skal hente spillere transferfrit.

Som tilfældet Andreas Christensen, som B.T. erfarer, først tager en beslutning om sin fremtid i januar.

Også holdkammeraten César Azpilicueta har kontraktudløb og bliver af Sport nævnt et skridt nærmere et skifte til den spanske klub, da der ifølge mediet er gjort 'fremskridt' i kulisserne i forhandlingerne om dem begge.

Samtidig med de mange skriverier om et muligt skifte til sommer, er det værd at pointere, at Chelsea, der har større økonomiske muskler end Barcelona, virker optimistisk i forhold til en ny kontrakt til den danske midterforsvarer på de 25 år.

I begyndelsen af december lød det fra manager Thomas Tuchel, der tidligere har smidt sin dansker på bænken for at få ham til at forlænge aftalen, at en kontraktforlængelse var tæt på.

»Jeg tror på, at det er et spørgsmål om meget kort tid, før vi har gode nyheder. Som jeg har forstået det, vil klubben det samme, spilleren vil det samme, og træneren vil det samme. At blive,« sagde Thomas Tuchel.

»Nu er det op til Andreas at handle. Han skal handle på samme måde som på banen. Han skal gøre, som han siger, han vil gøre, for han fortæller os, at han elsker Chelsea. Han fortæller os, at han vil blive, fordi han er en stor del af en stor klub. Han er et helt perfekt fit, og jeg tror ikke, han er færdig her. Hans karriere her er langtfra forbi. Men som jeg sagde, så er det op til ham. Vi vil have ham til at forpligte sig, og det sker forhåbentlig,« sagde Tuchel videre.

Siden er der gået en måneds tid, og om lidt kan løverne udefra ikke længere holdes fra fadet. Nu er det kun et spørgsmål om timer.