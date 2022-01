Den danske landsholdsstjerne Andreas Christensen er en af klodens mest glohede transferemner. Nu har danskeren truffet en opsigtsvækkende beslutning.

Få dage inden skæringsdatoen – der nu i princippet tillader ham at forhandle med alle klubber i verden – hyrede 'AC' nye agenter til at sikre den kontrakt, der ligner den vigtigste i karrieren.

Den 25-årige forsvarsspiller, der nu har under et halvt år tilbage af sin aftale med Chelseas Champions League-mestre, er kommet i stald hos KIN Partners. Et firma, der har nogle voldsomt interessante efternavne blandt agenterne på lønningslisten.

Her finder man både en Messi og en Gündogan og tråde til Manchester City og især til FC Barcelona. Ilhan Gündogan – der er onkel til Manchester City-stjernen med fornavnet Ilkay – er firmaets 'head of football' og en af virksomhedens mest fremtrædende personligheder.

Andreas Christensen i aktion for Chelsea 26. december. Foto: GLYN KIRK Vis mere Andreas Christensen i aktion for Chelsea 26. december. Foto: GLYN KIRK

KIN Partners har hjemme i London, hvor Andreas Christensen i dag spiller og bor, men meget af firmaets arbejde peger mod Catalonien og en klub, der netop nu forsøger at trække danskeren sydpå.

Fimaets agent Francesco D'Argenio har sit udgangspunkt i Barcelona og flere af firmaets spillere har enten en fortid eller nutid hos de catalanske giganter. Også den tidligere danske U21-landstræner og Brøndby-assistent Albert Capellas er i stald hos KIN. Capellas har i dag en høj stilling på FC Barcelonas akademi.

Og så har en af firmaets fåtallige agenter et argentinsk efternavn, som i den grad springer i øjnene hos enhver fodboldfan – især dem med hang til den catalanske storklub.

Han hedder Rodrigo Messi og er storebror til en lille argentinsk troldmand, der indtil i sommer huserede i Barcelona, men nu slår sine folder i Paris.

Andreas Christensen kan lige nu vælge og vrage mellem de tilbud, der kommer hans vej. Han har længe været tæt på en forlængelse med Chelsea, men den kom ikke i hus, inden han 1. januar blev i stand til også at forhandle frit med andre klubber. Med et nyt agentfirma har tingene taget en ny drejning.

Chelsea var for få dage siden fortsat i førersædet til at få endnu en eftertragtet underskrift fra den danske stjerne. Imens skriver især spanske medier om en mere og mere tæt kontakt til FC Barcelona

Andreas Christensens far, Sten Christensen, har hidtil fungeret som agent for den eftertragtede dansker. B.T. har mandag været i kontakt med Sten Christensen i et forsøg på at få hans rolle afklaret. 'AC's far har dog ingen kommentarer til hverken sønnens fremtid eller hans nye agentfirma.

'AC' er i øvrigt ikke den eneste dansker, som nu er en del af agentfirmaet KIN. Joachim Bordinggaard, der er søn af fodbollandsholdets tidligere assistenttræner Keld Bordinggaard, er direktør for firmaets nordiske afdeling, KIN Scandinavia. Han har ikke været mulig at træffe til denne artikel.