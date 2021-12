Fra glohed verdensstjerne til iskold bænkevarmer. Den danske Chelsea-profil Andreas Christensen er den seneste måned gået fra at være fast mand i startopstillingen til en isoleret plads på London-klubbens bænk.

Det er ikke, fordi formen svigter – den manglende spilletid skyldes ene og alene, at danskeren ikke har skrevet under på en kontraktforlængelse. Han bliver med andre ord straffet og presset af Chelsea. Det fortalte Thomas Tuchel – i meget ærlige vendinger – på et pressemøde tirsdag.

»Vi har det håb, at det har en lille smule effekt på kontraktsituationen, at han ikke spiller. Min forståelse var, at det var et spørgsmål om en meget lille tidsperiode, før vi havde godt nyt,« lød det eksempelvis fra Chelsea-træneren forud for Premier League-kampen mod Watford.

Forsvarskollegaen Antonio Rüdiger har – ligesom Andreas Christensen – kontraktudløb til næste sommer. Han er dog alligevel fast mand i Premier League-klubbens startopstilling, selv om han heller ikke har forlænget sin kontrakt.

Der findes dog en forklaring på Thomas Tuchels forskelsbehandling. Det fortæller The Guardian-journalisten Jacob Steinberg til B.T.

»Christensen har to gange været enig med Chelsea om en kontrakt, hvorefter han er bakket ud. Rüdiger har aldrig været enig med klubben om noget. Det er der, at forskellen er,« lyder det fra briten, inden han fortsætter:

»Parterne er ikke nået til enighed endnu, fordi der højst sandsynligt er nogle problemer med længden samt detaljerne i kontrakten.«

»Det er ingen tvivl om, at klubben er frustreret over situationen lige nu, men jeg tror, at Christensen bliver. Det er i hvert fald usikkert, om der overhovedet har været tilbud fra andre klubber i Europa.«

Selv om Thomas Tuchel overhovedet ikke skjuler, at han i øjeblikket straffer sin danske forsvarsstjerne, understregede han ligeledes på pressemødet, at han håber, at Andreas Christensen snart sætter sin autograf på en ny kontrakt.

»Som jeg har forstået det, så vil klubben, træneren og spilleren det samme: at han bliver. Derfor har vi brug for at få forpligtelsen, og så kan vi fortsætte.«

»Jeg synes, han er et perfekt fit, og han er ikke færdig her. Hans karriere her er på ingen måde færdig. Men som jeg sagde: Nu er det hans tur. Vi vil have hans forpligtelse, og den får vi forhåbentligt.«

Den tyske succestræner mener, at Andreas Christensen nu må handle og vise, at han elsker Chelsea så meget, som han giver udtryk for. Ifølge Thomas Tuchel indikerer danskeren, at han ønsker at blive i den blå del af London.

Situationen spidser altså til for EM-målscoreren. Alligevel holder Sten Christensen kortene helt tæt ind til kroppen. Han er både far og agent for Andreas Christensen.

»Jeg vil ikke kommentere på det på nuværende tidspunkt,« skriver han således kortfattet i en sms til B.T. onsdag.

Efter tre kampe på bænken startede den danske landsholdsstjerne dog på banen i onsdagens kamp mod Watford.