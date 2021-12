»Der var et tidspunkt, hvor jeg vil sige, det ikke var 50/50, men hvor det var meget tæt på, at jeg ville forlade hospitalet med et ben.«

Sådan sagde Tiger Woods på et pressemøde tirsdag, da han satte nogle ord på tiden efter det voldsomme biluheld tilbage i februar.

Generelt kørte der tusindvis af tanker rundt i hovedet på den 45-årige golflegende efter ulykken, som kunne have kostet ham livet.

»Da jeg vidste, at jeg ville beholde mit ben, ville jeg teste, om jeg stadig havde mine hænder.«

Sådan så det ud, da Tiger Woods kørte galt tidligere på året. Foto: GENE BLEVINS

»Så da jeg var på hospitalet, fik jeg min kæreste til at kaste forskellige ting til mig. Hun skulle bare kaste et eller andet.«

Tirsdagens offentlige optræden var Tiger Woods' første siden uheldet. Amerikaneren er på Bahamas, hvor han er vært for turneringen Hero World Challenge, som afvikles fra torsdag til søndag i denne uge.

På pressemødet fik Tiger Woods ligeledes fortalt om fremtidsplanerne. Og her var der blandede nyheder til hans mange fans verden over.

»Jeg kan stadig konkurrere i golf. Det kan jeg stadig, og hvis mit ben er okay, kan jeg deltage i en turnering hist og her.«

»Men jeg tror ikke, det er realistisk for mig at bestige bjerget igen og komme hele vejen til toppen.«

Afsluttende understregede golflegenden, at han ikke behøver at konkurrere mod de bedste spillere i verden for at have et fantastisk liv.