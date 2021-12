Arsenal-stjernen Gabriel havde en meget ubehagelige oplevelse tidligere på ugen.

Her blev han nemlig overfaldet af to maskerede røvere i sin garage. Den ene var bevæbnet med et baseballbat.

De havde fulgt efter den 23-årige forsvarsspiller, fordi han så velhavende ud, da han kørte hjem efter at have været i byen med en kammerat.

Derfor krævede de Gabriels tegnebog, ur samt bilnøglerne til hans Mercedes. Det skriver flere britiske medier - eksempelvis Daily Mail.

23-årige Gabriel i aktion for Arsenal. Foto: PAUL CHILDS Vis mere 23-årige Gabriel i aktion for Arsenal. Foto: PAUL CHILDS

Den ene af røverne er blevet identificeret af politiet i London. Han hedder Abderaham Muse og er 26 år gammel.

Han angreb pludselig Gabriel med baseballbattet, hvorefter Arsenal-stjernen sendte en knytnæve i hovedet på ham, inden de begyndte at slås med hinanden.

Det resulterede i, at Abderaham Muse stak halen mellem benene. I den forbindelse tabte han sin hovedbeklædning, og ordensmagten kunne derfor spore sig frem til ham takket være dna-spor.

Daily Mail skriver videre, at anklageren Martin Lewis har udtalt, at Gabriel ikke pådrog sig nogle skader under det chokerende overfald.

»Han er ikke skadet, men der sidder selvfølgelig en del chok i kroppen. De valgte et offer, som er i god fysisk form og kan passe på sig selv.«

Abderaham Muse var prøveløsladt, da han valgte at angribe Gabriel med et baseballbat. Han er tidligere blevet dømt for besiddelse af heroin.