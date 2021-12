Den danske landsholdsstjerne Andreas Cornelius har haft travlt de seneste uger.

For med en tilværelse som både Tranzonspor-angriber, landsholdsspiller og nybagt far er der nok at se til for den 28-årige dansker.

Titlen som far overskygger dog alt andet. Det fortalte han søndag aften i indsamlingsshowet 'Alle vores børn – side om side'.

»Det er dejligt og en kæmpe oplevelse. Indtil videre er det gået stille op roligt. Jeg har lært at skifte ble. Primært i dagtimerne. Der er jeg rigtig god,« sagde han og grinte.

Landsholdsangriberen og kæresten, Anna, kunne i oktober meddele, at parret var blevet forældre – for første gang – til en lille dreng, der skal hedde Hugo.

Inden da havde Andreas Cornelius fået et par gode råd af sine landsholdskammerater i forhold til at klare rollen som far, men indtil videre har han ikke gjort brug af dem.

»Jeg forstår ikke, hvorfor de andre synes, det er så svært,« forklarede han og tilføjede:

»Det er lidt svært at bruge drengenes råd, for min søn er kun fem uger gammel, og lige nu handler det mest om, at han skal have noget at spise.«

Andreas Cornelius skiftede i sommer til den tyrkiske klub Tranzonspor, og danskeren har allerede vundet flere tyrkiske fodboldhjerter.

Her er det nemlig blevet til fem mål i 13 ligakampe.