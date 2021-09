»Syng nu med« sang OB-fansene, og det skal jeg love for, at de gjorde gennem alle 90 minutter. Det var forbilledlig opbakning fra fansene på Richard Møller Nielsen-tribunen, da OB mødte FC Roskilde i pokalturneringen.

Det blev en hektisk start på kampen, hvor Roskilde-spillerne kæmpede hårdt og tilkæmpede sig flere omstillinger. Men OB fik kontrol med spillet og havde masser af tålmodighed på bolden i opspillet.

Måske i virkeligheden for meget tålmodighed, for der manglede til tider i særligt første halvleg fart i spillet, og derfor var klasseforskellen ikke helt til at tage og føle på.

I sidste ende var Bashkim Kadriis hug afgørende for, at OB trak sig videre til næste runde i pokalturneringen med en 2-1 sejr over sjællænderne.

»Lars, Lars, Lars, Lars Høøøøgh. Lars Høøøøgh. Lars Høøøøøøgh!«

Det var så smukt, så smukt. Sikke en rørende gestus fra de fremmødte OB-fans, da de hyldede klublegenden Lars Høgh. I flere minutter sang OB-fansene Høghens navn, mens et banner med teksten »Vi står bag dig Lars« prydede tribunen.

Det vidner om en mand, der har betydet alverden for sin fodboldklub, byen Odense og så mange andre gennem årene.

Den 62-årige målmandslegende med 817 kampe for klubben måtte tidligere på ugen melde afbud til landsholdets samling på grund af et tilbagefald i sin kræftsygdom.

Der er bare noget særligt over det, når de mindre klubber får besøg af de store.

Så selvom det sparede mig for en længere køretur over broen til Roskilde, er det bare ærgerligt, at kampen måtte flyttes fra Sjælland til Odense. Det frarøvede Roskilde muligheden for at byde supporterne på Superliga-gæster i domkirkebyen.

Roskildes egen bane er simpelthen så dårlig, at kampen ikke kunne spilles dér. Heldigvis er den under renovering.

Samtidig betød det, at opbakningen til Roskilde var mangelfuld. Det kunne måske ikke tælles på to hænder, men så i hvert fald på fire, hvor mange Roskilde-fans, der havde taget turen denne onsdag aften. Det er ærgerligt, fordi det hjemme i Roskilde kunne have givet mange flere fans en fed oplevelse.

OB kan være tilfredse med at spille sig videre i turneringen, men der skal trænes afslutninger på bane 1 i Ådalen i løbet af landskampspausen. Den mængde af brændte chancer går måske i en pokalkamp mod et hold fra 3. division. Men den går næppe, når »De Stribede« møder top seks-konkurrenter og tophold i Superligaen. Så skal chancer som dem mod Roskilde simpelthen bankes i kassen. Ellers bliver det svært.

»Sabbi har en friløber, og vi har vel fire-fem hundrede procentschancer, som vi bør score på,« sagde cheftræner Andreas Alm efter kampen.

Til gengæld sad forsvarsspillet omkring eget felt lige i skabet i langt det meste af kampen. OB forsvarede godt, vurderede svenskeren, og det kan han i særlig høj grad takke forsvarsgeneral Jeppe Tverskov og Kasper Larsen for. De to headede og sparkede roligt det meste væk, Mathias Brems og Aron Thrandarson klarede opgaverne på hver sin back, og midtbanefolket hjalp til i defensiven, når det var nødvendigt.

Kigger man udover OB på resten af den fynske fodboldverden, har det været en solid runde i pokalturneringen indtil videre. Kun et enkelt fynsk hold er røget ud, og det var da også helt forventeligt, at Serie 1-holdet FIUK Odense tabte til AaB. Måske var cifrene 0-13 knap så forudsigelige. Også Marienlyst, Middelfart og B1913 spillede sig videre. Sidstnævnte med en overraskende sejr over 1. divisionsholdet Jammerbugt.

Mon ikke odenseanerne går og drømmer om et Odense-derby mellem '13 og OB indtil lodtrækningen?