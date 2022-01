Landsholdsspilleren Andreas Skov Olsen nærmer sig et skifte til Club Brugge.

Det kan B.T. afsløre.

Flere kilder tæt på forløbet fortæller til B.T., at den belgiske mesterklub forhandler om den danske spiller og er kommet langt i forløbet.

Tidligere lørdag aften kunne FCK-mediet Kvart i Bold skrive, at Club Brugge var kommet længst i kapløbet om Andreas Skov Olsen, og nu kan B.T. altså fortælle, at der pågår reelle forhandlinger.

B.T. har tidligere i dette transfervindue fortalt om FC Københavns interesse for Andreas Skov Olsen, der lider med at slå igennem på Bolognas hold, hvor han ofte bliver brugt som back og ikke offensiv kantspiller. Også FC Midtjylland har luret på den danske VM-kvalifikationstopscorer.

Nu synes kampen om hans underskrift at være kommet et skridt nærmere et nederlag for de danske klubber.

Club Brugge er i det hele taget mere og mere ved at blive FC Københavns onde ånd på transfermarkedet, og vi skal ikke længere tilbage end sommerens transfervindue, hvor belgierne var ved at købe den nuværende Ajax-spiller Mohamed Daramy fri i danske storklub, som ellers på størrelse gerne vil konkurrere mod belgierne.

Andreas Skov Olsen har kontrakt med Bologna frem til sommeren 2024, men har på det seneste ytret, at han er klar til at komme væk i jagten på mere spilletid på sin foretrukne plads.

»Jeg har været glad for at være i Bologna, men jeg bliver også nødt til at tænke på mig selv og min udvikling. Jeg er 21 år gammel og vil bare gerne spille kamp hver weekend fra start og på en position, som jeg kan udvikle mig på i forhold til de styrker, jeg har på banen. Jeg er sikker på, vi nok skal finde en løsning på det snart,« sagde han til TV 2 Sport i november.

Nu ser det ud til, at den løsning hedder Club Brugge.