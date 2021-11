Den danske landsholdsjuvel Andreas Skov Olsen er ikke tilfreds.

For den manglende spilletid hjemme i den italienske klub Bologna er nemlig ikke noget, som den 21-årige fodboldspiller kan acceptere ret meget længere.

Det siger han i et interview med TV 2 Sport, hvor han åbner op for et muligt klubskifte i vinterpausen, så han kan fastholde sin plads på landsholdet.

»Jeg har været glad for at være i Bologna, men jeg bliver også nødt til at tænke på mig selv og min udvikling. Jeg er 21 år gammel og vil bare gerne spille kamp hver weekend fra start og på en position, som jeg kan udvikle mig på i forhold til de styrker, jeg har på banen. Jeg er sikker på, vi nok skal finde en løsning på det snart,« siger han til TV 2 Sport.

Den unge Hjulmand-favorit har fået begrænset med spilletid i Støvlelandet i denne sæson.

Her er det nemlig kun blevet til 303 minutter på banen i 11 kampe, og med dagens udmelding fra danskeren bliver der endnu en gang sat skub i spekulationerne om et skifte hjem til Superligaen.

I september var det rygterne om et muligt skifte til FC København, der florerede på de sociale medier, og interessen blandt FCK's fans blev da heller ikke ligefrem mindre i de sidste timer af transfervinduet.

Et Instagram-post fra FCK-stjernen Jonas Wind, hvor man kunne se Skov Olsen i en telefonsamtale, smed nemlig brænde på rygtebålet i det store transferdrama.

Andreas Skov Olsen er i denne uge samlet med resten af landsholdet i Helsingør forud for de sidste to VM-kvalifikationskampe mod Færøerne og Skotland.