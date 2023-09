Først Christian Arnstedt, så veteranen Jesper Buch og siden også Jacob Risgaard.

Alle de tre løver har tirsdag valgt at trække sig fra den kommende sæson af 'Løvens hule' efter henholdsvis fire og otte sæsoner af DR-hittet.

Og særligt Jesper Buchs exit har vakt ramaskrig, da han har været med lige fra starten af 'Løvens hule' - og med egne ord er 'løvens konge'.

Nu takker DR-redaktøren på programmet overfor B.T. de tre investorer for deres mangeårige indsatser i 'Løvens hule'.

»Det har været helt fantastisk at have dem med i de sæsoner, de har været med i. De har gjort det vildt godt, så det skal de have al mulig tak for og held og lykke med deres videre arbejde,« lyder det fra redaktør Stine Preem.

Ny sæson med gamle kendinge

Ikke mindst forklarer 'Løvens hule'-redaktøren, at den kommende niende sæson - som altså bliver uden de tre velkendte ansigter - er på vej.

Dog vil hun ikke røbe, hvem det nye hold - der vil bestå af både nye og gamle løver - er, førend vi kommer nærmere udgivelsestidspunktet for den nye sæson.

Under årets SmukFest fortalte begge de to nye kvindelige løver, Louise Herping Ellegaard og Anne Stampe Olsen, til B.T., at de var klar på endnu en sæson af 'Løvens hule'.

»Uh, det er jo altid hemmeligt, om man skal det eller ej, og vi er jo ikke gået ind i optagelserne endnu, men hvis jeg bliver spurgt, så siger jeg ja!« lød det da fra Anne Stampe Olsen.

Anne Stampe Olsen er klar på en ny sæson af 'Løvens hule' - men Jesper Buch er ude. Foto: Per Arnesen / DR. Vis mere Anne Stampe Olsen er klar på en ny sæson af 'Løvens hule' - men Jesper Buch er ude. Foto: Per Arnesen / DR.

B.T. forsøger fortsat at få en kommentar fra Jesper Buch, Christian Arnstedt og Jacob Risgaard.

B.T. har ligeledes uden held forsøgt at få en kommentar til de overraskende exits - og høre til et muligt gensyn i programmet - fra de tidligere løver Christian Stadil, Jan Lehrmann, Tommy Ahlers og Mia Wagner.

Den tidligere 'Løvens hule'-investor Birgit Aaby afkræftede dog, at hun ville vende tilbage i programmet.

»Jeg tænker, jeg har brugt min tid derinde,« lød forklaringen.