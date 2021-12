Den sidste bánh mì og pita er solgt i Odense centrale madmarked Arkaden.

Onsdag morgen er tømningen af Arkadens lokaler sat i gang, og inden året rinder helt ud, er alle spor af madmarkedet forsvundet fra de ikoniske lokaler på Vestergade i Odense.

»Det er vemodigt. Man har jo lagt mange timer, blod sved og tårer i det,« siger Tahir Siddique, direktør i Arkaden Downtown Aps. Han har ejet madmarkedet siden oktober 2019.

»Men det er også fedt, at der kommer nogle nye til og det ikke bliver efterladt som en tom skal.«

De sidste spor af madmarkedet Arkaden er væk inden nytår. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere De sidste spor af madmarkedet Arkaden er væk inden nytår. Foto: Jeppe Kanstrup

Det er bar- og diskotekkæden Rekom, der overtager madmarkedets lokaler. Der har tidligere været diskoteker og barer i de centrale lokaler. Dengang var området omkring Arkaden kendt som et af de mest voldelige i landet.

Ifølge ejeren var der mandag næsten fyldt med fredelige, spisende gæster i Arkaden til middag. Det blev dermed også sidste gang.

Onsdag husker Tahir Siddique tilbage på fodbold EM i sommer, hvor der var fyldt til bristepunktet i lokalerne.

»Det var det største højdepunkt, fordi det var det eneste tidspunkt, vi kunne samle folk for alvor.«

Arbejdet med at flytte inventaret startede onsdag. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Arbejdet med at flytte inventaret startede onsdag. Foto: Jeppe Kanstrup

Og lige netop coronarestriktioner har ifølge ejeren været det springende punkt i forhold til manglende succes på madmarkedet.

»Det har bare ikke været nemt, det har det ikke,« siger Tahir Siddique, der som så mange andre havde håbet, at tiden med nedlukninger var slut.

Usikkerheden har gjort det svært at få folk til at åbne nye boder i madmarkedet, fortæller han.

Nu pakkes madmarkedet ned og flyttes. Tahir Siddique forventer, at nedpakningen er færdig torsdag aften.

Møblerne fra Arkaden skal dog ikke gemmes så langt væk. Tahir Siddique har nemlig allerede annonceret, at en del af madboderne og inventaret rykker til de gamle Bazar Fyn-lokaler i Skibhuskvarteret. Konceptet bliver dog noget anderledes.

»Vi kommer til at fokusere på priserne. Jeg synes ikke, det er okay, at man som børnefamilie ikke kan spise for under 500 kroner sådan et sted som her. Det er jo stadig paptallerkner, man spiser af.«

Madmarkedet Arkaden slog for første gang dørene op i 2017, efter at lokalerne havde stået tomme i en del år. I juli 2019 blev det oprindelige Arkaden Food Market begæret konkurs.

I september måned 2019, få måneder før coronapandemien ramte Danmark, overtog Tahir Siddique lejekontrakten og genåbnede madmarkedet.