Det sidste trin ud af døren har gjort Mahmoud Daoud sengeliggende på OUH. En operation venter, når knæet tillader det.

»Egentlig var jeg på vej på arbejde,« siger Mahmoud Daoud fra hospitalssengen og fortsætter:

»Så går jeg ud af min hoveddør. Der er to trin ned. På det nederste trin var der lidt for glat. Så jeg faldt,« forklarer han.

Mahmoud Daoud var på vej til Ringe, hvor han til daglig arbejder på et bosted for anbragte unge. Men han endte i stedet på hospitalet.

»I faldet har jeg slået min fod, min ryg og mit knæ. Det er klart værst med mit knæ,« siger Mahmoud Daoud.

Mahmoud Daoud har fået en del skrammer. Men knoglen, som løber mellem skinnebenet og knæet, brækkede ved faldet.

»Det kommer til at betyde, at jeg skal opereres i mit knæ. Når hævelsen har lagt sig lidt, så skal jeg opereres.«

Mahmoud Daoud er i skrivende stund indlagt på OUH.

»Når jeg så er opereret, må jeg ikke køre bil i tre måneder. Der kommer til at være nogle varige mén i mit knæ,« forklarer han og fortsætter:

»Man kan ikke undgå, at mit knæ bliver stift efter operationen. De kommer til at bruge nogle knogledele, så de kan få stabiliseret mit knæ.«

Mahmoud Daoud har brugt hele dagen på OUH. Han har set mange mennesker, der er kommet ind med skader, efter de er faldet på de spejlglatte veje.

»Der har været rigtig mange her i dag. Det har jeg set. Jeg har siddet på skadestuen, og gangene har været fyldt med mennesker, der var faldet.«

Region Syddanmark har meldt ud, at de har haft cirka 70 opkald om faldulykker. Det er usædvanligt mange, forklarer Kim Ahlers, der er chef for regionens vagtcentral.

»Vores indtryk er, at det primært er faldulykker, hvor folk er blevet overrasket over det glatte føre på fortove og cykelstier,« siger Kim Ahlers.

For Mahmoud Daoud betyder faldet, at han kigger ind i en anderledes hverdag, end han er vant til.

»Jeg har spillet fodbold i hele mit liv. Og det knæ, jeg har brækket nu, det blev jeg opereret i for halvandet år siden. Jeg fik nye korsbånd. Med det, der er sket i dag, så tror jeg ikke, at jeg kan spille fodbold igen.«

Mahmoud Daoud forklarer, at han er vant til at være aktiv. Derfor bliver det en omvæltning at skulle leve med et stift knæ.

»Jeg har det ikke særlig godt. Jeg har indstillet mig på, at det med at spille fodbold, det ville jeg nok ikke kunne efter min korsbåndsskade. Men efter det i dag kan jeg ikke passe mit arbejde på samme måde længere. Den del, den gør sgu ondt.«

»Det er meget uheldigt. Det var mørkt, da jeg skulle ud af døren. Jeg lagde ikke mærke til, at det var glat,« forklarer Mahmoud Daoud afslutningsvis.