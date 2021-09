En tur til koncert, teater eller foredrag. Der er nok mange, der har savnet byens mange kulturoplevelser under coronanedlukningen.

Og det er der også noget, der tyder på, hvis man ser på Musikhusets billetsalg.

Det er nemlig det bedst sælgende efterår i hele musikhusets 40-årige historie. Det skriver Musikhuset i en pressemeddelelse.

De har solgt hele 38.000 billetter den første måned efter lanceringen af det nye program.Og det får armene i verjret ved Musikhuset.

»Vi er flere, der har været ret spændte på at se, hvordan efteråret ville udvikle sig. Det ser heldigvis ud til, at folk er mere end klar til at komme i Musikhuset og få en stærk liveoplevelse i godt selskab,« siger direktør for Musikhuset, Jan Christensen, og tilføjer:

»Vi tror også, det spiller ind, at vi har formået at holde os relevante og i tæt kontakt med vores gæster hele vejen gennem corona, hvor vi har lavet alle de koncerter og aktiviteter, som overhovedet var muligt under omstændighederne.«

Også rådmanden for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad glæder sig over Musikhusets resultater.

»Vi er rigtig mange, der har savnet fællesskabet og de store kulturoplevelser. Det gode billetsalg er et tydeligt udtryk for, at folk har savnet Musikhuset og savnet at møde kulturen live på scenen,« siger han.

Og der kommer da også en ros til Musikhusets måde at håndtere corona på fra rådmanden.

»Musikhuset har gennem coronanedlukningen gennemført succesfulde digitale arrangementer og baggårdskoncerter, men nu vil aarhusianerne og byens gæster have den ægte vare. Det er fantastisk, at kulturen, hverdagen og Musikhuset er tilbage for fuld damp,« siger han.

De mest velsælgende forestillinger er de store musicals: She Loves You, Den Skaldede Frisør, Atlantis og The Bodyguard.

Også Det Kongelige Teaters udgave af Astrid Lindgrens elskede historie om Brødrene Løvehjerte, Den Korte med Frederik Cilius og Rasmus Bruun og den svenske stjerne Lisa Ekdahl har solgt rigtig godt.