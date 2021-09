Du har garanteret hørt om Aros-rugbrødet, hvis du bor i Aarhus.

Det ikoniske rugbrød var en del af sortimentet hos det populære Langenæs Bageri, der i 2018 solgte sine butikker til Lagkagehuset.

Torsdag åbner bagermester Michael Spottag, der stod bag Langenæs Bageri, atter et nyt bageri, Spottag Bakery, på Kridthøj Torv i Højbjerg.

Og det er naturligvis med det klassiske Aros-rugbrød på menuen.

»Aarhus har savnet det originale Aros-rugbrød, og nu vender det tilbage. Vi kører også åbningstilbud på det, så alle har en chance for at smage det,« fortæller Michael Spottag til B.T.

Spottag Bakery åbner i lokaler, der tidligere husede Kridthøj Torvets bageri og kiosk. Med sig har Michael Spottag sin partner Claus Zacher Nielsen.

Sammen med resten af holdet har de samlet et »dream team«, og forretningen er nu klar til at byde kunder velkommen til friskbagt brød dagen lang – det skal ikke kun være for de morgenfriske, forklarer bagermesteren.

»Vi blander alle varerne selv og laver det hele fra bunden, og så bruger vi bær og frugter og andet, der er i sæson lige nu. Vi har virkelig en holdning til de fødevarer, vi bruger,« siger Michael Spottag.

De har været i gang med en gennemgribende renovering og modernisering af lokalerne, og onsdag aften bliver der også ordnet de sidste detaljer inden åbningsdagen.

Da Langenæs-bagerierne i efteråret 2018 overgik til Lagkagehuset, begyndte en regulær shitstorm, fordi kunderne ikke mente, at det ikoniske Aros-rugbrød smagte, som det plejede at gøre.

TV 2 ØSTJYLLAND fortalte dengang, at det fik følelserne i kog hos forbrugerne i en sådan grad, at Lagkagehuset måtte minde kunderne om at holde en god tone. Der blev blandt andet henvist til, at man kunne sende klager på en bestemt mail. Men det var ikke alle, der kunne dy sig.

Det hele kulminerede, da en kunde i voldsom utilfredshed kastede et Aros-rugbrød ind i gennem lugen på bageriets drive in mod en ekspedient.

Michael Spottag forsikrer dog om, at man vil kunne finde Aros-rugbrødet bagt med den helt originale opskrift hos dem.

»Det her bliver din bager. Det skal føles tæt på. Og vi glæder os og forventer, at kunderne kommer med kommentarer og ønsker til, hvad der skal bages hernede.«

På deres Facebook-side har bageriet allerede fået en masse positive tilbagemeldinger fra kunder, der glæder sig til igen at smage Michael Spottags bagværk.

Han har dog ikke planer om, at bageriet skal udvide til flere butikker i fremtiden – for nu handler det altså om, at få skudt det hele godt afsted i Højbjerg.

»Jeg glæder mig til at vise det frem, det bliver fantastisk,« siger bagermesteren afslutningsvis.