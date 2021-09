Lars Windfeld der er tidligere målmand og direktør i AGF, og Jesper Ganzhorn Ørskov der er næstformand i klubben, er blevet stævnet for et trecifret millionbeløb af en gruppe utilfredse investorer.

Stævningen kommer på baggrund af konkursen i Titus Olie & Gas. Her var Windfeld hovedaktionær og bestyrelsesmedlem, og Ørskov var bestyrelsesformand.

Det skriver Finans.

Det er i en pressemeddelelse fra Foreningen af Kritiske Titus-investorer, at stævningen oplyses. Over 300 personer er med i foreningen.

»Vore advokater – DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab og Winther Høy Advokatfirma – er under deres vurdering af, om Titus og selskabets ledelse har et erstatningsansvar overfor investorerne, afdækket forhold, der eventuelt efter en politiefterforskning kan udgøre strafbare forhold,« skriver investorerne i pressemeddelelsen.

Til B.T. Aarhus udtaler Jesper Ørskov følgende om stævningen.

»Vi kan ikke anerkende, at vi er ansvarlige for, at investorerne har lidt et tab. Kravet om det afvises pure. Jeg er ikke det mindste nervøs for den her stævning.«

Det er et tab på op mod 500 millioner kroner, som investorerne risikerer at tabe på 60 investeringer i amerikanske Titus-projekter, som ifølge investorerne viste sig at være værdiløse uden det lovede afkast.

I december valgte de utilfredse investorer at politianmelde Lars Windfeld, og de henvendte sig også til Finanstilsynet om sagen.

Lars Windfeld har fremhævet kollapset i olieprisen i 2020, som hovedårsagen til, at Titus Olie & Gas gik konkurs.

B.T. Aarhus forsøger også at få en kommentar fra Lars Windfeld.