Du har måske – ligesom rigtig mange andre de seneste uger – prøvet at være i IKEA uden at kunne få det møbel med hjem, du kom efter.

Michaels Strange Midskov har også den aktuelle varemangel helt inde på livet, men for hans virksomhed er situationen anderledes alvorlig.

Leveringsdatoer i 2028 er nemlig lige nu scenariet på nogle af de dele, som virksomheden bruger i sine maskiner.

Og det gør ondt på virksomhedsdirektøren, hvis avancerede maskiner er livsvigtige for hønseavlere og millioner af høns i hele verden.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Michael Strange Midskov, der er direktør for den Stadil-ejede virksomhed Sanovo Technology Group, der er verdensførende inden for maskiner, der håndterer æg.

Fabrikslukninger, stigende priser og enorm usikkerhed i markedet efter corona gør det for tiden mindre sjovt for alle verdens virksomheder, inklusive odenseanske Sanovo, at gå på indkøb i verdensmarkedet.

»Vi er presset og kæmper hver dag,« siger Michael Strange Midskov.

Sanovos fintfølende maskiner pakker, sorterer, renser og slår æg ud. Bare en af virksomhedernes maskiner kan håndtere 300.000 æg i timen.

Og med 2.000 komponenter i bare en af virksomhedens milliondyre maskiner kan den globale varemangel i den grad mærkes hos maskinproducenten og dens megakunder i USA.

»Mangler vi bare fire dimsedutter – et specielt beslag eller en chip for eksempel – så kan vi ikke sende maskinen til kunden. Så kan sådan et anlæg blive fire måneder forsinket,« fortæller Michael Strange Midskov som et eksempel.

Og den ventetid kan have enorme konsekvenser for Sanovos kunder i USA, der for eksempel arbejder sammen med McDonalds eller Walmarts butikker, hvor der skal håndteres æg fra millioner af høns døgnet rundt.

Det fortæller Sanovos kvalitets- og servicechef, Olaf Brønden Poulsen.

Olaf Brønden Poulsen (t.v.) og Eva Langhoff (t.h.) har begget travlt med at få hver deres afdeling i virksomheden til at håndtere den globale varemangel bedst mulig. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Olaf Brønden Poulsen (t.v.) og Eva Langhoff (t.h.) har begget travlt med at få hver deres afdeling i virksomheden til at håndtere den globale varemangel bedst mulig. Foto: Jeppe Kanstrup

»Mangler en af vores store kunder i USA en vigtig komponent til deres maskine, som vi ikke kan skaffe, så kan det jo betyde, at op mod 5 millioner høns producerer æg uden at kunne komme af med dem.«

»Vi klarer os lige nu, men fremtidsscenarierne er skræmmende, for eksempel hvis nogle af de store anlæg i USA står stille. Så vil vores kunder potentielt kunne miste enorme kunder og vil måske endda være nødt til at slå høns ihjel,« fortæller Olaf Brønden Poulsen.

»Og det vil jo også få konsekvenser for vores salg her i Odense,« tilføjer Michael Strange Midskov.

Vicedirektør Eva Langhoff med ansvar for indkøb forklarer, at det er alle led i den globale handel, som Odense-virksomheden er en del af, der lider:

»Vores storleverandører, der leverer stumper ind til os, for at vi kan få maskiner ud i den anden ende, er under stort pres, fordi deres levering af råmateriale heller ikke fungerer.«

Hun peger blandt andet på stålmarkedet, hvor de mærker begyndende knaphed og meget lange leveringstider. Værst af alt er knapheden på elektronikområdet dog:

»Det påvirker selvfølgelig også vores forretning, der laver højteknologiske maskiner,« siger hun, mens Olaf Brønden Poulsen tilføjer:

»Men det skræmmende er jo, at det ikke bare er elektronik, nu er det også stål, det er plastik, det er isoleringsmaterialer, det er alt muligt, der ikke kan fås.«

Har du oplevet lange leveringstider?

Førhen har Sanovo kunnet skaffe reservedele til sine kunder inden for dage, og den usædvanlige situation får nu direktøren og hans team til at polstre sig bedre til usikre tider i fremtiden:

»Vi kommer til at kigge ind i lagrene og sikre reservedele til meget længere tid, end vi før har gjort. Og så skal vi se på flere forskellige leverandører i fremtiden,« siger Michael Strange Midskov.

På trods af de manglende varer og store forsinkelser er direktør Michael Strange Midskov dog ikke bekymret for sine 150 medarbejdere på matriklen i Odense:

»Der er vi ikke endnu. Vi laver små urværker hver dag. Det er utroligt kompliceret og fintfølende, derfor passer vi godt på vores medarbejdere.«