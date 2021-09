Nattelivet er i sandhed tilbage for fulde drøn, og det er også noget, man mærker hos Fyns Politi.

I hvert fald havde flere odenseanere lørdag aften og natten til søndag drukket alkohol lige så hatten passede og måske også mere til. Og det resulterede i intet mindre end seks anholdelser i løbet af natten.

»Der var en del personer, som mente at de skulle opføre sig dumt og utidigt i byen lørdag aften og nat,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen og peger på, at årsagen uden tvivl har været for meget alkohol.

De seks personer måtte derfor tage konsekvensen af deres indtag og sover rusen ud på politistationen.

»Der var egentlig bare tale om fulde folk, der nægtede at forlade diverse værtshuse. Og kan værtshusene ikke selv løse problemet, så tilkalder de naturligvis politiet,« oplyser vagtchefen.

Søndag morgen fortalte vagtchefen, at der stadig lå fire personer på politistationen, der lige skulle komme til hægterne.

Men så snart de føler sig friske nok, kan de frit forlade politistationen igen.

»De trængte alle sammen til at sove branderten ud, og det kunne de så denne gang gøre på politistationen, efter politiet havde anholdt dem i nattelivet,« siger Hans Jørgen Larsen.