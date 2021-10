Er du kunde hos Facit Bank?

Ja, så kommer du i fremtiden til at kigge langt efter de positive indlånsrenter.

Banken, der er ejet af den yderst velhavende Fynbo Niels Thorborg, har netop annonceret på sin hjemmeside, at indlånsretten nu ikke længere hedder 0,1 procent.

Det skriver Finans.

Facit Bank er en af Danmarks nye banker, og den positionerede sig blandt andet på at tilbyde positive renter i en tid, hvor flere og flere banker valgte at gøre det modsatte.

Helt i samme spor, som eksempelvis Jyske Bank og Sydbank, der begge har indført negative indlånsrenter, følger Facit Bank dog ikke.

Men renten går fra 0,1 procent, hvis man var frisk på at binde pengene i 36 måneder, til en rente på nul procent.

Ændringen kommer efter, at Nationalbanken sænkede sin rentesats fra minus 0,5 procent til 0,6 procent. Det fortæller direktøren i Facit Bank, Jesper Lyhne, til Finans.

»Vi har ikke taget stilling til, om vi vil lave et nyt produkt, som tager højde for ændringen. Vi ved ikke, hvor længe det vil stå på, og det kan jo være, at Nationalbanken ændrer sin rente,« lød det fra bankdirektøren til Finans.

Det var for at svække kronen, der lå stærkt over for euroen, at Nationalbanken valgte at sænke sine allerede negative renter yderligere. Det kan du læse mere om her.

Facit Bank er en internetbaseret nichebank, der blev lanceret i 2019. Det er L'easy-ejeren Niels Thorborg, der står bag.

Facit Bank præsentereder sit regnskab for første halvår i september. Det viste et minus på 30,1 millioner kroner.