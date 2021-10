Fyns Politi efterlyser to personer efter et groft overfald i Vollsmose i september.

Offeret skulle have fået flere skader ved overfaldet. Dog ikke livstruende.

Det var en 17-årig mand, som 10. september blev overfaldet af flere personer i Lærkeparken, der er en del af Odense-bydelen Vollsmose. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.

B.T. skrev 10. september om et knivoverfald i Lærkeparken, hvor en yngre mand blev ramt af knivstik. Seks personer blev dengang anholdt for at skabe uro i området efter overfaldet.

Dengang pegede politiet selv på, at episoden formentlig udspringer af en verserende konflikt mellem fraktioner i Vollsmose.

Politiet anmoder nu om, at borgere, som er bekendt med de mistænktes opholdsadresser, henvender sig til dem med oplysninger herom.

Person A, Osman Ali Osman, beskrives som afrikansk udseende, 27 år, cirka 174 cm og almindelig af bygning.



Person B, Mohammed Ahmed Hussein, beskrives som afrikansk udseende, 28 år, cirka 190 cm og kraftig af bygning.

Ifølge Fyns Politi er der allerede foretaget adskillige anholdelser i sagen.

Politiet vurderer ikke, at de mistænkte er farlige, men henstiller til, at man ikke tager kontakt til dem.

I stedet skal man kontakte politiet på 114.