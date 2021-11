Esben Siersted Schaarup troede ikke sine egne øjne, da han i september opdagede, at en seng fra hans virksomhed Nordic Dream figurerede i en test på nettet.

Sengen lå i den nederste del af testfeltet, mens Nordic Dreams største konkurrent – sengegiganten Bedre Nætter – lå i top.

Det undrede Esben Siersted Schaarup, og da han undersøgte testen nærmere, begyndte spørgsmålene at hobe sig op:

Hvorfor stod der med småt, at Bedre Nætter havde betalt testen? Hvorfor havde Nordic Dream absolut intet hørt om testen? Og hvorfor var Nordic Dream den eneste direkte konkurrent, der var med?

Alle disse spørgsmål – og flere til – danner nu rammen om en decideret krig mellem to mastodonter i det voksende marked for onlinehandel af senge.

På den ene side står Bedre Nætter, der i tidernes morgen – nærmere bestemt 2013 – solgte sin første seng, men som i sidste regnskabsår præsterede en omsætning på intet mindre end 208 millioner kroner med en forretningsmodel, som dog af en detailekspert bliver kaldt 'uetisk'.

På den anden side har vi Nordic Dream, der med samme forretningsmodel – baseret på urealistisk høje førpriser og deraf store falske besparelser til kunderne – har forsøgt at tage kampen op med Bedre Nætter.

Dette billede møder dig på Bedre Nætters hjemmeside.

Vi skruer igen tiden tilbage til den dag, hvor Esben Siersted Schaarup så Bedre Nætters markedsføring af deres testvindende Bedst i Test-seng, som B.T. også i en tidligere artikel har kastet lys over.

»Jeg blev forarget, da jeg så testen, og jeg tænkte med det samme, at det var meget skadende for vores forrretning. Derfor blev jeg også meget frustreret. På et onlinemarked for senge, hvor forbrugeren af gode grunde ikke kan mærke produktet først, betyder en test meget, og derfor er det naturligvis uacceptabelt, når testen ikke er uvildig,« fortæller Esben Siersted Schaarup til B.T.

Han mener ikke, at testen er uvildig, da Bedre Nætter har betalt 600.000 kroner for at få foretaget testen, og at de derudover betaler et ukendt beløb for kunne markedsføre sig som vindere af testen.

Det er dog langtfra den eneste kritik.

Foruden Nordic Dreams kontinentalseng udvalgte svenske Testfakta nemlig syv andre senge, der skulle duellere mod Bedre Nætters 'Haven'-model, men ingen af disse var fra lignende sengehandlere, der også kun har en internetbaseret forretning.

Og ifølge Nordic Dream er der en særlig grund til det.

»Vi er en lille gruppe direkte konkurrenter til Bedre Nætter, der kan sammenlignes én til én, men to af de største – Sengefabrikken og Sengetid – er ikke med. Det undrer os en smule, for begge to får senge fra samme fabrik som Bedre Nætter, og brødrene fra Bedre Nætter har også ejerandele i Sengefabrikken. Det er lidt for pudsigt, synes vi, og det virker, som om man ikke ville have, de skulle tabe en test,« fortæller Nordic Dream-ejeren, der også kalder testen for et decideret »angreb« på firmaet.

Esben Siersted Schaarup, ejer af Nordic Dream. Foto: Privatfoto

Nordic Dreams frustration over Bedre Nætters test og dertilhørende markedsføring resulterede 5. oktober i en advokatskrivelse, som B.T. har læst.

I skrivelsen retter Nordic Dreams advokat kritik af Bedre Nætters markedsføring af testen og stiller en række krav.

Et krav var, at Bedre Nætter på deres hjemmeside rent fatisk skulle skrive, at de havde betalt for testen, og den del gik de hurtigt med til og fik rettet.

Men efter en række skrivelser frem og tilbage er status lige nu, at de fleste andre krav ikke er blevet imødekommet af Bedre Nætter.

Ved du noget om sagen, så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Esben Siersted Schaarup og co. kræver nemlig, at Bedre Nætter skal fjerne al markedsføring af deres selvbetalte test og kompensere for Nordic Dreams tabte omsætning.

»Vi ser den her test som ekstremt vildledende markedsføring. Bedre Nætter har købt testen, og vi ender i bunden. Det kan ikke være rigtigt, at man kan tvære en konkurrent på den måde,« siger Esben Siersted Schaarup og fortsætter:

»Bedre Nætter var jo først på dette marked for onlinehandel, og det føles, som om de tror, de ejer markedet, og at de kan gøre lige, hvad de vil. Men det vil vi ikke finde os i, så vi er parate til at gå hele vejen for at få retfærdighed.«

B.T. har kontaktet Bedre Nætter med henblik på en kommentar, men sengegiganten ønsker ikke at medvirke.

I forhold til fravalget af Bedre Nætters konkurrenter har Testfakta oplyst, at udvælgelsen er sket på baggrund af en markedsresearch, og at de to sengeforhandlere i den forbindelse ikke dukkede op.