De fantastiske tilbud står i kø, hvis du spejder rundt på nettet for at finde en ny, lækker seng.

På en række af de deciderede sengewebshops skal du faktisk scrolle et par gange ned, før du finder senge, der ikke er sat ned med 50 procent eller mere.

Men du skal ikke lade dig narre af de store besparelser.

Flere af netbutikkerne benytter nemlig en forretningsmodel og måde at fastsætte deres priser på, som Forbrugerrådet Tænk mener burde være ulovlig, og som en detail-ekspert kalder »uetisk«.

Vi starter historien på et kontor i smilets by Aarhus, hvor tre brødre – Martin Byskov, Jonas Byskov og Jacob Byskov – i 2013 stiftede sengevirksomheden Bedre Nætter sammen med en kammerat.

Siden har de arbejdet ud fra missionen om 'at få danskerne til at sove bedre', og i 2020 slog de deres egen rekord ved at omsætte for intet mindre end 208 millioner.

Bedre Nætter er altså en decideret sengegigant, og tager man et kig på deres hjemmeside, står det hurtigt klart, at de har et par flotte tilbud klar til dig.

Du kan blandt andet få en 'Venus Natural' til den nette sum af 9.999 kroner, selvom den normalt koster 23.999 kroner.

Sådan ser det ud på Bedre Nætters hjemmeside, hvor du bliver mødt af de mange tilbud.

Besparelsen lyder på 58 procent, og cirka det samme er tilfældet for de andre fem-seks senge, du bliver præsenteret for.

Scroller du længere ned på siden, finder du de resterende 17-18 senge, der minder ganske meget om tilbudssengene, men som står til de 'normale priser' uden tilbud.

B.T. har dog undret sig over, at Bedre Nætter – og flere andre konkurrenter – altid har en håndfuld senge sat ned med så mange procenter.

Med andre ord: Hvordan kan en forretning køre rundt, hvis de altid må sælge til langt færre penge, end de i første omgang er sat til?

Og er det overhovedet lovligt?

Indledningsvis har B.T. gennem archive.org sammenlignet tilbuddene på to tidligere versioner af Bedre Nætters hjemmeside – 20. oktober 2021 og 4. marts 2021 – med det, der mødte os på webshoppen i tirsdags.

I de tre nedslag viser det sig, at Bedre Nætter gør brug af det, vi agter at kalde en 'tilbudskarrusel'.

Lige nu er det nemlig 'Jupiter', 'Senses Motion', 'Venus Natural' og 'Haven Mayan', der er på tilbud hos sengewebshoppen, men i de to andre tilfælde er andre modeller af samme serie, som står til 50-60 procents rabat.

Bedre Nætter-drengene viser, hvordan deres senge virker. Men ifølge Forbrugerrådet Tænk og en detailekspert er forretningsmodellen vildledende og uetisk. Foto: Bedre Nætter

På den måde udnytter Bedre Nætter én særlig grundlæggende regel inden for markedsføring for prissætning:

At én førpris skal være udbudt i seks uger, før den bliver brugt i et tilbud, og herefter må tilbuddet så være gældende i to uger.

Og når Bedre Nætter så har omkring 24 senge, er det rent matematisk muligt at køre en tilbudsrotation, der betyder, at webshoppen holder sig inden for lovens rammer.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det burde være lovligt, mener Forbrugerrådet Tænk.

»Hvis det her er en karrusel, hvor tilbuddene hele tiden udskiftes, så burde det ikke være lovligt. Man burde skulle dokumentere, at man også sælger til førpriserne,« siger Anette Høyrup, chefjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Sagen er nemlig den, at du som kunde absolut ingen garanti har for, at førprisen på eksempelvis 23.999 kroner er reel.

Det er en pris, som Bedre Nætter har sat, og da man er den eneste forhandler af de specifikke senge, kan du som forbruger ikke eftertjekke sengens reelle værdi.

»Jeg vil sige, at det er uetisk og uredeligt, og at man bør få det stoppet. Det er ikke særlig fair over for forbrugeren, der føler, at de laver et godt kup med de høje procenter, når det slet ikke er tilfældet,« siger detail-ekspert Per Østergaard Jacobsen.

Problemet er dog, oplyser Forbrugerombudsmanden til B.T., at man i Danmark blot skal dokumentere, at en førpris er udbudt, men ikke at den rent faktisk er blevet solgt til kunder, som det eksempelvis er tilfældet hos vores norske naboer.

Det betyder med andre ord også, at Bedre Nætter i teorien kunne sætte deres førpris til 100.000 og reklamere med en prisnedsættelse på 90 procent, uden det ville være ulovligt.

Men det bliver endnu værre.

Det har B.T. – under dække af at være en normal kunde – spurgt Bedre Nætters kundeservice om, og her lyder svaret, at forskellen på 'Venus', 'Venus Diamant', 'Venus Mayan' og 'Venus Natural' er topmadrassen.

Derfor spurgte B.T., om man ikke kunne få lov at købe 'Venus Natural' til 9.999 kroner, men få topmadrassen fra 'Venus Diamant' til 23.999 kroner i stedet.

Og svaret var kort og kontant.

»Jeg kan godt lave den med en Diamant-topmadras! Du laver bare købet på den, som er på tilbud nu, så kan jeg ændre topmadrassen til Diamant. Så sender du mig bare dit ordrenummer, når du har lavet købet,« skrev kundeservicemedarbejderen tilbage.

Det koster altså bare én besked til en Bedre Nætter-medarbejder, og så har du fået en seng, der skal forestille sig at koste 23.999 kroner, til 9.999 kroner.

B.T. rakte tirsdag ud efter Bedre Nætter med en række spørgsmål, men sengeforhandleren har ikke ønsket at deltage i artiklen.