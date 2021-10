Det er det første, du bliver mødt af, når du går ind på Bedre Nætters hjemmeside:

Billedet af en kvinde med benene krydset, siddende på en seng midt ude i naturen og et stålsat blik direkte mod dig bag skærmen.

Hen over billedet fremgår også teksten: 'Haven er bedst i test'.

'Haven' er én af Bedre Nætters sengeserier, og i billedets nederste højre hjørne finder du også en lille boks med virksomheden Testfakta som afsender.

Dette billede møder dig på Bedre Nætters hjemmeside

Boksen, der til forveksling minder om den, Forbrugerrådet Tænk benytter til kåringer af deres testvindere, viser, at Bedre Nætters Haven-seng har vundet over otte andre kontinentalsenge i kampen om at udbyde den bedste 'premium kontinentalseng'.

Men tager man et nærmere kig på testen, som B.T. har gjort, dukker der et par interessante ting op.

Først og fremmest fremgår det nederst på billedet med hvid skrift:

'På opfordring fra Bedre Nætter har Testfakta laboratorietestet ni premium kontinentalsenge i prisklassen 17.000-40.000 kroner. Testen er fra 27. september 2021 og er finansieret af Bedre Nætter'.

Bedre Nætter har altså betalt for den test, hvor deres egen seng vandt, og som de nu både på hjemmesiden og flere sociale medier reklamerer for.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Men hvor meget koster sådan en test?

B.T. er kommet i besiddelse af tilbudsmateriale fra Testfakta, og her fremgår det, at en sådan test koster 804.000 svenske kroner, hvilket svarer til 601.000 danske af slagsen.

Derudover tillægges der en såkaldt 'kommunikationsafgift', hvis man tilfældigvis vinder sin betalte test og vælger at skilte med dette.

Forbrugerrådet Tænk: Det ville aldrig kunne ske hos os Hos Forbrugerrådet Tænk, hvor man laver uvildige og uafhængige tests, er man ikke imponerede over Testfaktas fremgangsmåde. »Jeg ville som forbruger nok spørge mig selv, om der ikke er en interessekonflikt. Vores vigtigste præmisser i Forbrugerrådet Tænk er, at alle vores test skal være uvildige og uafhængige, og derfor ville det aldrig kunne ske, at en producent betalte for en test. Det er modstridende med vores etiske principper for test,« siger testchef Hanne Damsted Vilsbøll. Bedre Nætter vil dog ikke svare på, om de mener, det er en troværdig test. »Andre må vurdere troværdigheden. Vi har bedt Testfakta om at udføre en test på sengemarkedet, fordi de har stor dokumenteret erfaring med denne type produkter,« oplyser sengefirmaet i en mail. Hos Forbrugerrådet Tænk har man også opdaget, at Testfaktas 'Bedst i Test'-kåring rent grafisk har flere ligheder til Tænks, som du kan se her. »Vi synes, det er en smule irriterende, at de nok ikke tilfældigt har valgt et design og en tekst, der minder om vores i Forbrugerrådet Tænk. Vi tror, det handler om, at de plagierer vores troværdighed, men forhåbentligt opdager folk, at det ikke er os, der har lavet testen.« Til det svarer Testfakta i et skriftligt svar: »I forhold til vores logo var det registreret i EU i 2012. Jeg ved ikke, hvordan Tænks logo ser ud, eller hvornår det var registreret, men det lyder interessant, så vi vil tage et kig på det. Tak for at informere os.«

Og noget tyder på, at de betalende virksomheder har et særdeles stort held i Testfaktas 'uafhængige tests', som det svenske testfirma selv beskriver dem.

På Testfaktas hjemmeside kan man nemlig se de offentliggjorte tests, og her er der de seneste tre år – foruden Bedre Nætters – foretaget tre tests, hvor en virksomhed har betalt dem.

I alle tre tilfælde vandt den betalende producent også testen, men særligt to af dem er interessante.

I 2019 bestilte den koreanske producent Blueair nemlig en test af luftrensere på markedet.

Heldigvis vandt Blueair testen med en stor margen, og helt nede på sjettepladsen fandt man en anden koreansk producent, Coway.

I december 2020 var det så Coways tur til at købe en ny test med nye luftrensere hos Testfakta, og denne gang trak Coways det længste strå, mens Blueairs produkt måtte nøjes med en femteplads.

Ifølge Testfakta selv skyldes det store sammenfald i vundne tests og betalende producenter, at de producenter, der betaler en halv million kroner eller mere for en test og ender med ikke at vinde den, selv kan vælge, om de vil have publiceret testen.

B.T. har bedt om dokumentation for, hvor mange af disse 'tabende producenter' der findes, men Testfakta har ikke tid til at trække de data fredag, meddeler firmaet i et skriftligt svar.

De tre brødre

Ser man på de senge, der er udvalgt til at konkurrere med Bedre Nætters i testen, er der et par interessante til- og fravalg.

Bedre Nætter driver nemlig en onlinebaseret sengehandel med en særlig forretningsmodel, hvor man udnytter et hul i markedsføringsloven til at prisfastsætte sine produkter på en måde, som en ekspert torsdag kaldte for 'uetisk' over for B.T.

En række andre virksomheder kører efter den helt samme model, og her er Sengetid.dk og Sengefabrikken.dk ud fra omsætning og medarbejderantal de største konkurrenter.

Ingen af de to konkurrenter er imidlertid med i Testfaktas undersøgelse, og det er interessant, når man kigger på ejerforholdene i én af de to virksomheder.

Bedre Nætter er nemlig stiftet af de tre Byskov-brødre – Jacob, Jonas og Martin – men i dag er det kun Jonas og Martin, der er en del af ejerkredsen.

Jonas Byskov var såkaldt superstudent og skabte herefter en millionforretning i sengewebshoppen Bedre Nætter. Men ifølge Forbrugerrådet Tænk og en ekspert er forretningsmodel vildledende og uetisk.

De tre brødre er dog ikke færdige med at arbejde sammen, for de ejer allesammen en store andel i en anden virksomhed:

Sengefabrikken ApS.

Ifølge B.T.s oplysninger holder de to konkurrerende sengehandlere endda til i de samme kontorer i Aarhus, og af samme grund vil B.T. gerne vide, hvorfor Sengefabrikken ikke var en del af den betalte test.

Var det, fordi man vidste, at Sengefabrikken dermed ville stå som én ud af otte tabere af testen?

Bedre Nætter har henvist til Testfakta, og her lyder meldingen, at Sengefabrikken.dk »ikke var et af de store brands, der dukkede op i deres markedsresearch« forud for testen.

Testfakta formåede dog at finde frem til konkurrenten Nordic Dream, der har færre ansatte og i modsætning til Sengefabrikken.dk gik ud af 2020 med et underskud.

Nordic Dream, der som de andre deltagere i testen ikke er blevet spurgt om at være med, endte på en sjetteplads i testen.