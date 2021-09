Det danske, farvestrålende modebrand Stine Goya har i den grad haft medvind – trods et sløvt år med corona.

Det kan man i hvert fald konstatere, hvis man tager et kig på virksomhedens årsregnskab. Her har de formået at fordoble deres overskud i forhold til sidste år.

Det skriver Finans.

Virksomhedens resultat indenfor det seneste regnskabsår, som sluttede i udgangen af marts, lød nemlig på 7,3 millioner kroner, hvor det sidste år havnede på 3,6 millioner kroner.

Et resultat, som virksomhedens administrerende direktør Thomas Hertz er yderst tilfreds med set i lyset af corona.

»Det skyldes nok, at forbrugerne har lyst til lidt flere farver i tilværelsen her efter coronakrisen. Derudover er den positive udvikling et resultat af effektive tilpasninger og en stærk indsats fra alle ansatte – samt markeder, der til trods for store udfordringer, har performet bedre end ventet,« oplyser Thomas Hertz i en pressemeddelelse.



Stine Goya har tidligere fortalt til B.T., at de har kunne mærke effekten af corona på flere måder i virksomheden.

Her fortalte hun nemlig, at pandemien ikke blot førte til et utal af annullerede ordrer, men også en helt ny ånd i virksomheden.

Stine Goya er et dansk modebrand, som er ejet af ægteparret Stine Goya og Thomas Hertz. Det blev stiftet tilbage i 2006.