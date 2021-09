En bøde på 15.000 kroner.

Det er, hvad en Fakta-butik på Jærgersborg Alle i Charlottenlund står til at betale efter et kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen.

Det skriver TV 2 Lorry.

Her konstaterede styrelsen nemlig, at der var tale om 'mangelfuld rengøring', da flere områder i butikkens salgsareal var præget af snavs.

Det fremgår af kontrolrapporten, hvor der blandt andet står, at der blev fundet 'sorte plamager under prisskilte', 'fugtige sorte, grå og lyserøde plamager ved selvbetjeningsdøre' samt 'sorte og grønne prikker i en kølevæg med juice og drikkeyoghurt'.

Det er desuden ikke første gang, at Fakta-butikken i Charlottenlund har fået konstateret manglende rengøring.

Tilbage i maj og juni var Fødevarestyrelsen nemlig ligeledes forbi butikken på Jægersborg Alle, og også her fik butikken indskærpelser for mangelfuld rengøring.

I en mail til TV 2 Lorry, fortæller afdelingschef Bettina Ørsnes Larsen, at butikken har været ramt af 'udfordringer' henover sommeren. Hun uddyber i en mail til TV 2 Lorry:



»Efter at have haft glade smileys i flere år, har butikken desværre haft udfordringer med kondens i sommervarmen, som lynhurtigt kan danne uhensigtsmæssige plamager. Det har vi efter seneste besøg fra Fødevarestyrelsen taget konsekvensen af, og vi har derfor fået sat ekstern rengøring på, så vi er forhåbentlig snart tilbage på en glad smiley,« lyder det.

Udover en bøde på 15.000 kroner kvitterede Fødevarestyrelsen desuden med en sur smiley til Fakta-butikken, som skal hænge synligt i butikkens indgang.