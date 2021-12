Mens Mariah Carey synger 'All I Want for Christmas Is You' på repeat, har jeg selv lidt flere ønsker til julen 2021 og ikke mindst til det nye år, 2022.

Og selvom de ikke nærmer sig noget så utopisk som fred i verden, lader det alligevel til at være svært at trænge igennem med simple ønsker, som man skulle tro, enhver voksen med middelhård stamina og gennemsnitlig intellekt ville kunne opfylde – bare fordi det er åbenlyst klogest for alle.

Jeg prøver alligevel, for som min mormor altid har lært mig: Hvis ikke du beder om noget, så får du ikke noget.

Derfor, kære læser – og kære politikere – så ønsker jeg mig:

Jeg kunne også godt tænke mig, at nogen på Christiansborg gad lytte til fagkundskaben og indse, at omikron-varianten vil skide vacciner et stykke Ditte Okman

1. En regering og et folketing, der efter to års kendskab til coronavirus kan finde ud af at opruste sygehusvæsenet, så vi ikke skal gå i ren panik, hver eneste gang vi har mere end 400 indlagte på landsplan.

2. Eller faktisk ønsker jeg mig bare en regering, der bare ikke går i panik. Det kunne simpelthen være så mega fedt – især når man skal træffe så alvorlige beslutninger som at slå et helt erhverv ned. Eller overvejer at lukke landet. Det kunne være fedt, at man lige trækker vejret og ikke går kolerisk amok, fordi man har læst en artikel i Berlingske og derfor ikke gider bruge ganske få minutter på at læse loven.

3. Jeg kunne også godt tænke mig, at nogen på Christiansborg gad lytte til fagkundskaben og indse, at omikronvarianten vil skide vacciner et stykke, og at det derfor ikke er boostere, der kommer til at redde Danmark. Heller ikke selvom I gentager det nok gange. Beklager, venner.

4. Og så ønsker jeg mig, at nogen kunne sige højt, hvad alle ved: at covid-19 er kommet for at blive, i alle former og nye variationer, og derfor skal vi nok smittes alle sammen – hvilket i øvrigt dækker langt bedre end vaccine.

5. Jeg ønsker også, at folk holdt op med at skrige ad folk uden mundbind.

6. Og at vores regeringsleder og venner lærte folk ikke at skrige ad folk uden mundbind. Men det kræver selvfølgelig opfyldelse af punkt 2 på ønskelisten…

7. Jeg ville ønske, at nogen havde været kvikke og takket ja til de private aktører, der for 100 år siden tilbød Magnus Heunicke og sundhedsmyndighederne millioner af test, og at de ikke var blevet afvist præcis som for knap år siden, da regeringen heller ikke mente at have brug for hjælp! Men så havde alligevel. For to år siden var alting nyt. Der er ingen undskyldning for sløvheden denne gang.

8. Jeg ønsker for 2022, at landet ikke skal nedlukke, hver gang der er mange smittede, men først når der er mange syge.

9. Og så kunne det være mega fedt, hvis regeringen holder op med at udnytte coronavirus til at mase politisk ideologi ned over befolkningen, som når man for eksempel nu suspenderer det frie sygehusvalg.

Men måske er fred i verden faktisk mere realistisk end bare et af disse ønsker?

Glædelig jul!

Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV2 Foto: Mathias Svold Vis mere Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør for TV2 Foto: Mathias Svold

ANNE STIG ENGDAL CHRISTENSEN



Jeg er klar over, at danske virksomheder kan være befolket af ikke alt for kvikke ledere. Alligevel kan jeg ikke lade være med at undre mig over, hvor komplet uduelig TV 2s ledelse er udi kommunikation.

Vi taler om en række af topledere, der først holder kæft. Da det møgbelortede undertøj så alligevel kommer frem, forsøger man sig med politikersnak, som selv mine gennemsnitsbegavede børn på seks og otte år kan gennemskue som ansvarsforflygtende sludder. Og når det bliver kaldet ud, siger man undskyld – men insisterer på, at man ikke ved for hvad.

Og her kommer næste problem, som vel næsten er det største. For er det virkelig en værdig ledelse, der angiveligt er SÅ blind for, hvad der foregår på en arbejdsplads?

I åbenbart 20 år(!) har chefer truet sig til sex, forhandlet sig til sex ved hjælp af jobsikkerhed, fyret, når man ikke fik sex, og noget, der unægteligt lyder som voldtaget sig til sex. Hevet, gramset, slikket, fastholdt. Slået! Og Anne Stig Christensen, hun anede ingenting?! Hun delte bare kondomer ud – som hun heller ikke rigtig vidste hvorfra kom? Øhm, hvad?

Dommer Søren Holm Seerup Foto: TV2 Vis mere Dommer Søren Holm Seerup Foto: TV2

SØREN HOLM SEERUP



Jeg har selv været en klovn på Facebook. Jeg har selv skrevet både grove og grænseløse ting, og selvom jeg mente en del i sjov, forstår jeg nu efter 14 år med Facebook, hvad et socialt medie er, og nogenlunde hvordan man begår sig på et sådan.

Det har dommer Søren Holm Seerup åbenbart ikke fattet, når han som dommer i sagen mod Morten Messerschmidt har siddet og muntret sig med at hate på nogenlunde alt, der er skrevet om DFeren, og sammenlignet ham med den blå flodhest Dolph.

Folk kan mene om Morten Messerschmidt, præcis hvad de vil – bare man ikke lige er dommer i sagen mod ham. Så er man jo decideret idiot – i hvert fald ikke uvildig – og jeg forstår helt ærlig godt, at med det spor, Seerup trækker efter sig på Facebook, så kan det være svært at ikke at sætte spørgsmålstegn ved hans objektivitet.

Skuespiller Chris Noth Foto: Angela WEISS Vis mere Skuespiller Chris Noth Foto: Angela WEISS

CHRIS NOTH



Timingen kunne ikke være værre. Først dør han i fortsættelsen på 'Sex and the City', og nu lader det til, at han må lade livet, helt generelt, på det hvide lærred. Mr. Big er nu også anklaget for grov sexchikane af medskuespillerinder og andre kvinder. Kan vi ikke bare få alt på bordet nu, en gang for alle, så vi også kan tale om noget andet snart?

Tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt Foto: Ida Marie Odgaard

HELLE THORNING-SCHMIDT



'Testet positiv med Brostrøm', lød overskriften i Ekstra Bladet, og nej, de to skal ikke have et barn, desværre, men Helle Thorning-Schmidt er bare en af de uheldige, der har fået en positiv coronatest.

I skrivende stund er jeg også lagt ned, og med det vil jeg sende en glædelig jul til raske og syge og håbe, at ikke alt for mange kommer til at sidde alene juleaften.