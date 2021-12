Jeg kan snart ikke holde min egen branche ud.

Jeg kan ikke holde ud at læse om den ene chef efter den anden komme med lamme forklaringer, dumme undskyldninger, forskruede udtalelser, enhver idiot kan gennemskue som en ordentlig omgang ansvarsforflyttelse.

Hvorfor er det så svært at tage ansvar? Hvorfor er det for mediechefer så svært at sige undskyld? Hvordan kan man som voksent menneske fyre så meget varm luft og lunkent bræk af, mens man skrubber sine hænder i en rusten stålsvamp, når skidt og blod er tydeligt for enhver?

Er det magtfuldkommenhed? Handler det om, at de tror, at vi andre er småt begavede og hopper på hvad som helst? Eller handler det om, at kulturen – som netop nu bliver tværet ud som syg for de fleste – har ændret ordentlige menneskers dna, så de ikke engang selv kan se, hvor galt det står til?

Jyllands-Postens Jacob Nybroe klynker over, at kvinderne i dokumentaren ikke sætter navne på krænkerne, men i stedet for at tude ud i egen avis skulle han måske spørge sig selv, hvad han har vidst som en af blåskjorterne Ditte Okman

En af dem er min egen chefredaktør, en i øvrigt særdeles vellidt en af slagsen på avisen, der september sidste år håndterede en mellemleders MeToo-sag på B.T. så kluntet, at det var svært at forstå, at det var en mand, der havde arbejdet med kommunikation i måske 40 år.

Først fik medarbejderne det, de opfattede som sniksnak. Så nægtede han at svare på spørgsmål i andre medier, og endelig så vi en pinagtig optræden i 'Presselogen' på TV 2 News, hvor han nægtede at forholde sig til håndteringen med argumentet, at han ikke var blevet forberedt på spørgsmålene.

Der er ingen tvivl om, at det var et bagholdsangreb, men der er forhåbentlig heller ingen tvivl om, at B.T.s journalister ej heller forbereder alle deres interview-ofre med aftalte spørgsmål og nussen bag ørerne.

Og nu er det chefredaktør Anne Mette Svane på det pæne Politiken, der ikke har givet to kvindelige ofre for Jes Dorphs overgreb en reel chance chance for at kommentere på en artikel, hvor overgrebene bagataliseres til noget helt uklart.

Mand jer dog op, face jeres del af ansvaret og sig undskyld! Ditte Okman

To voksne mænds uventede fysiske overgreb på en ung praktikant, med befamlinger, gramserier, kys, slikken i ansigtet bliver i danmarkshistoriens længste artikel reduceret til noget ukonkret »grænseoverskridende«. No wonder, alle husmødrene har lavet støttegrupper for Jes Dorph!

Jamen, kvinderne kunne jo bare være vendt tilbage og have bedt om tidsfristforlængelse, siger Svane. Det ville jo bare kræve, at de havde haft mulighed for at nå at tænke – men Politiken fik travlt, da Ekstra Bladet var ved at løbe med webklik, og så måtte presseetik altså vige for sensation. Bare ærgerligt!

Jyllands-Postens Jacob Nybroe, tidligere chef på TV 2, klynker over, at kvinderne i dokumentaren ikke sætter navne på krænkerne. I stedet for at tude ud i egen avis skulle han måske spørge sig selv, hvad han har vidst som en af blåskjorterne. For der er da noget pudsigt i, at hele branchen fra kælder til kvist har kendt til de årelange overgreb – lige med undtagelse af stakkels Nybroe.

Jeg kunne blive ved! Men jeg kan ikke holde det her amatøragtige fis ud og har ikke flere anslag. Mand jer dog op, face jeres del af ansvaret og sig undskyld! Så kan vi rent faktisk komme videre!

NICKI BILLE



Jeg ved godt, at det kan minde om filmen 'Groundhog Day', men Nicki Bille er blevet dømt igen. Den 33-årige tidligere fodboldspiller har fået 60 dages betinget fængsel, en bøde på 5.000 kroner og 80 timers samfundstjeneste for blandt andet et færdselsuheld i 2019, hvor han torpederede en Nissan Qashqai.



I retten fortalte Nicki Bille, at han ikke havde drukket andet end et vodkashot, inden han kørte bilen, og anklageren ville derfor vide, hvordan i alverden der både kunne findes kokain og morfin i hans blod.



Morfinen havde han fået af en ven mod smerter – og hvis man har set Nickis arm efter skudepisoden, forstår man måske godt den del – men så havde han forresten også lige sniffet noget kokain på hospitalet, efter ulykken. I øvrigt foran sin bekymrede mor og far.



Jeg synes selv, jeg lever et vildt liv, men det der er sgu alligevel på grænsen til noget, jeg kun troede skete i film.