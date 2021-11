Så kom ugen, hvor de flestes Facebook-feed flyder over af sure folk, der bare HADER Black Friday!

Black Friday er nemlig en ulækker indkøbsfest, hvor vi som forbrugere bare skovler en masse skrammel til os, vi alligevel ikke har brug for – og det er både dårligt for klimaet, noget skidt for miljøet og ridser dybere i vores overherredømme af en vestlig forbrugsmoral, der naturligvis er forkastelig og lige til at lukke op og skide i.

Jamen, gode mennesker vil altså MEGET hellere betale fuld pris for alt muligt lort, så andre kan tjene flere penge på det – altså, selvom det bare er røvklamt at købe, købe og købe!!!

Okay, jeg forstår det godt. Jeg er helt med på, at det er latterligt at købe skidt og bras, man ikke har brug for, bare fordi det er til nedsat pris.

Måske er det faktisk meget fedt for en familie med tre børn at udskifte den gamle fladskærm med en besparelse på 3.000 kroner Ditte Okman

Men helt ærligt, gider folk lige hoppe ned fra hesten, hakke lidt af pegefingeren og tage et hurtigt kig rundt i eget hjem?

Det er jo sjovt nok altid dem med deres på det økonomisk tørre, der brokker sig mest højlydt over det skrækkelige koncept, Black Friday. Så tillykke til alle helligfranser, at de har købt, købt, købt til fuld pris! Hurra! Hvor er I bare bedre mennesker.

Måske skal vi bare lige overveje, at ikke alle er ved muffen, og at nogen måske kan gøre et godt kup. Måske er det faktisk meget fedt for en familie med tre børn at udskifte den gamle fladskærm med en besparelse på 3.000 kroner.

Måske er det fint nok, at en studerende kan få ny dyne til halv pris eller en vaskemaskine med 25 procent rabat. Og måske kan den enlige mor eller far købe en lidt større julegave til sit barn.

Vi er ikke idioter! Og det er ikke Black Friday, det er oprydningssalg! Ditte Okman

Men her kommer det rigtige problem, for personligt er jeg nemlig mest irriteret over, at tilbuddene de seneste mange år har vist sig så ubeskriveligt dårlige!

Black Friday i Danmark er gået hen og blevet som ethvert andet sæsonudsalg, der for forretninger og varehuse primært går ud på at få ryddet op på lageret i alt det lort, de ikke kan få solgt. Outdatede brands, gamle modeller – om det så er tøj, sko eller elektronik – og billetter til koncerter, ingen gider gå til.

Og så er der alle dem, der lokker med, at man kan spare 'op til' et eller andet beløb eller procent. Come on! 'Op til'. Det er altså kun mine børn på seks og otte år, der ikke kan gennemskue, at den formulering betyder, at de har en bunke hvide ankelsokker til den høje besparelse og en masse andet bras til ti procent.

Det er lidt, ligesom når jeg ser reklamer for hygiejnebind, der lover beskyttelse 'op til' 100 procent. Årh, for helvede. Vi er ikke idioter! Og det er ikke Black Friday, det er oprydningssalg!